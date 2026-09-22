Nokia 1100 en 2026: ¿Cuánto cuesta el celular “indestructible” y dónde comprarlo en México?

Más de dos décadas después de su lanzamiento del Nokia 1100 vuelve a despertar curiosidad; el teléfono que marcó a toda una generación, ahora aparece principalmente como pieza de colección y en el mercado de segunda mano.

Presentado en 2003, el Nokia 1100, también conocido como el celular “indestructible”, destacó por su diseño sencillo, teclado físico, batería extraíble y resistencia. De acuerdo con Guinness Word Records se comercializaron alrededor de 250 millones de unidades, convirtiéndolo en uno de los teléfonos más vendidas de la historia.

Just for fun I got this recently 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/26eoKSSWyG — Mahmoud (@Mahmoud09) August 17, 2023

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¿Cuánto cuesta el Nokia 1100 en México durante este 2026?

El precio del Nokia 1100 depende de considerablemente de su estado; actualmente pueden encontrarse celulares usados desde 500 pesos, mientras que unidades funcionales desbloqueadas o mejor conservadas pueden acercarse a 1,600 o 1,700 pesos.

También existen equipos destinos únicamente a refacciones o con fallas cuyo precio puede ser mucho menor; en contraste, ejemplares con caja, manuales, cargador y conservación excepcional pueden alcanzar precios superiores.

The Nokia 1100 sold over 250 million units, making it the best-selling mobile phone in history.



The Nokia 1100 was a very popular mobile phone model that was first introduced in 2003. It was particularly popular in developing countries because of its affordability, durability,… pic.twitter.com/7pavjnbB0H — Historic Vids (@historyinmemes) August 16, 2023

¿Dónde comprar el Nokia 1100 en México?

En México todavía aparecen unidades en plataformas como Mercado Libre, mientras que eBay ofrece equipos usados reacondicionados y destinados a coleccionistas. Facebook Marketplace es otra alternativa, aunque implica mayores precauciones al tratarse de vendedores particulares.

Antes de pagar, conviene comprobar que el teléfono encienda, revisar la batería, el teclado, la pantalla, el altavoz y el cargador, además de confirmar que realmente sea un Nokia 1100 original.

¿Todavía puedes comprar un Nokia 1100? Estos son sus precios en México durante 2026 En Mercado Libre, un celular Nokia 1100 desbloqueado y nuevo se vende en $1,600 pesos. (Mercado Libre)

¿El Nokia 1100 todavía funciona para hacer llamadas?

Aquí está el detalle más importante, ya que el “celular indestructible” utiliza redes 2G, por lo que su funcionamiento actual depende completamente de la disponibilidad de esa tecnología con el operador y la zona donde se pretende utilizar.

Por eso, en 2026 comprar uno puede tener más sentido como objeto de colección o retro, que como sustituto de un smartphone moderno. La nostalgia tiene precio; ¿pagarías hasta 1,700 pesos, por volver a tener en tus manos el celular que parecían indestructible?

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