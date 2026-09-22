Walmart remata el iPhone 17 de 256GB en color blanco y a meses sin intereses

¿Buscas lo último en tecnología? Actualmente Walmart tiene en descuento el iPhone 17 de 256GB de almacenamiento con eSIM y en color blanco.
La tienda ofrece una rebaja de $1,400 pesos, por lo que te contamos los detalles de la promoción para que la aproveches.
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iPhone 17 de 256GB precio
El equipo de la marca Apple se vende por $17,099 pesos, cuando su costo era de $18,499. Es decir, gracias al descuento de Walmart te puedes ahorrar $1,400 pesos.
Asimismo, se ofrecen opciones de financiamiento de hasta 15 meses sin intereses de $1139.93. También se puede pagar en 8 meses a través de CASHI.
El iPhone 17 tiene una garantía de 12 meses con YOUTEL.
Puedes comprarlo aquí.
iPhone 17 características
El Apple iPhone 17 cuenta con una pantalla OLED de 6.3 pulgadas con ProMotion a 120 Hz, chip A19, 8 GB de RAM y un sistema de cámaras duales de 48 MP.
Pantalla y diseño
- Tamaño: Pantalla Super Retina XDR OLED de 6.3 pulgadas sin marco.
- Frecuencia: Tecnología ProMotion con actualización adaptativa de hasta 120 Hz y pantalla siempre activa.
- Brillo: Pico de hasta 3,000 nits en exteriores y brillo mínimo de 1 nit.
- Resistencia: Ceramic Shield avanzado y parte posterior con acabado mate.
Rendimiento y hardware
- Procesador: Chip A19 de Apple.
- Memoria RAM: 8 GB.
- Almacenamiento: Opciones de 256 GB y 512 GB.
- Batería: Capacidad aproximada de 3,692 mAh con soporte para carga rápida e inalámbrica.
Cámaras
- Cámara Principal (Trasera): Sensor Fusion de 48 MP con apertura f/1.6 y estabilización óptica (OIS).
- Ultra Gran Angular: 48 MP con campo de visión de 120 grados y autoenfoque.
- Zoom: Calidad óptica de 2x.
- Cámara Frontal: Sensor mejorado con autoenfoque y compatibilidad con encuadre central (Center Stage).
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