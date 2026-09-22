Si cada mes veías los 99 pesos de Amazon Prime y pensabas “bueno, esto todavía aguanta”, tenemos malas noticias: esa era se acabó.

Amazon decidió moverle al precio de su membresía en México y sí, el cambio se va a notar en el bolsillo, pero antes de entrar en pánico y cancelar todo, hay un detalle importante que debes conocer y aquí en adn noticias te lo contamos.

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¿Cuánto costará Amazon Prime en México?

El precio de Amazon Prime mensual pasó de 99 a 129 pesos, es decir, 30 pesosotes más y en el caso de la membresía anual, el costo aumentó de 899 a 945 pesos, lo que representa un incremento de 46 pesos al año.

Con la nueva tarifa mensual, quienes mantengan Prime durante los 12 meses terminarían pagando mil 548 pesos al año; en cambio, con la modalidad anual el desembolso será de 945 pesos.

¿Cuándo se aplicará el aumento de Amazon Prime?

Aquí viene el detalle importante para quienes ya tienen una membresía activa, ya que Amazon informó que el nuevo precio se aplicará conforme llegue la fecha de renovación de cada usuario, por lo que no todos comenzarán a pagar 129 pesos de manera inmediata.

Las nuevas tarifas comenzaron a aplicarse a las nuevas contrataciones desde el 21 de septiembre de 2026, mientras que para los miembros actuales el ajuste comenzará a reflejarse en sus respectivas renovaciones a partir del 21 de octubre.

Por ejemplo, si tu membresía se renueva antes de esa fecha, todavía podrías recibir el cobro con la tarifa anterior; una vez que llegue el periodo de renovación correspondiente, se aplicará el nuevo precio.

¿Qué incluye la membresía de Amazon Prime?

Tristemente, aunque subió el precio, Amazon mantiene los mismos beneficios asociados a la membresía; entre ellos se encuentran los envíos rápidos y gratuitos en millones de productos, además del acceso a Prime Video, Amazon Music, ofertas exclusivas y otros servicios de entretenimiento y compras.

Amazon también ha ampliado recientemente los beneficios de Prime en México; entre ellos se encuentran opciones de entrega el mismo día, Amazon Now y acceso a contenidos de Prime Video, además de otros servicios incluidos en la membresía.

¿Por qué subió el precio de Amazon Prime?

Después de 10 años con la misma tarifa en México, Amazon decidió actualizar el precio de su membresía; de acuerdo con la empresa, el ajuste responde a las inversiones continuas para ampliar los beneficios de Prime, así como al aumento de los costos operativos durante los últimos años.

Desde que llegó al país en 2016, Amazon Prime ha sumado más servicios y beneficios para sus miembros, entre ellos entregas rápidas, Prime Video, Amazon Music, ofertas exclusivas, Prime Gaming y nuevas opciones de entrega como Amazon Now.

Por eso, aunque el precio no había cambiado desde el lanzamiento, Amazon asegura que esta actualización busca acompañar la inversión que ha realizado para ampliar la experiencia de sus suscriptores.

Así que antes de que Amazon Prime te saque un sustito con el próximo cobro, date una vuelta por tu cuenta y revisa cuándo toca renovar, porque después de 10 años de pagar 99 pesitos, parece que esos tiempos de gloria llegaron oficialmente a su fin.

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