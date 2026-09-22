¿Qué comida te urge comprar en caso de huracán y apagón eléctrico?

El huracán Polo, alcanzó la categoría 5, por lo que miles de familias mexicanas resultarán afectadas por lluvias intensas que no solo les impedirán salir a abastecer el refrigerador, sino que podrían provocar apagones eléctricos por largos periodos.
Por eso, si te estás preguntando: ¿qué alimentos debes de comprar en caso de huracán? En adn Noticias, te recomendamos una despensa de 72 horas con los productos indispensables para alimentar a tu familia sin ponerlos en riesgo.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, al menos 5 entidades de la República resultarán afectadas por el paso del huracán monstruo. Te contamos los detalles.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
¿Cuáles son los estados que tendrán fuertes lluvias por el huracán Polo?
De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el huracán Polo no tocará tierra pero sí pasará frente a las costas de 5 entidades, cuyos municipios costeros resultarán afectados por tormenta negra que alcanzará entre 75 y 150 milímetros por hora.
Los estados afectados por las lluvias intensas este 22 y 23 de septiembre son:
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Jalisco
Despensa básica de 72 horas en caso de huracán
Si vives en algunas de las zonas costeras de estas entidades y quieres prepararte en caso de algún corte de luz CFE o de lluvias intensas, te recomendamos que salgas a abastecer tu despensa con los alimentos necesarios y no perecederos que te durarán hasta tres días:
- Atún
- Sardinas
- Frijoles
- Garbanzos
- Lentejas
- Verduras
- Frutas enlatadas
- Manzanas
- Mandarinas
- Naranjas
- Frutos secos
- Crema de cacahuate
- Barras de avena
- Galletas saladas
- Tostadas horneadas
- Cereales
- Leche ultrapasteurizada
- Agua embotellada
- Jugos
No olvides conseguir platos, cucharas, vasos, servitoallas, toallitas húmedas, bolsas de basura y un abrelatas.
¿Por qué hay cortes de luz cuando llueve?
De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cortes de luz cuando llueve ocurren principalmente por cortocircuitos, ramas caídas en los cables y medidas de seguridad preventivas.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.