¿Qué comida te urge comprar en caso de huracán y apagón eléctrico?

El huracán Polo, alcanzó la categoría 5, por lo que miles de familias mexicanas resultarán afectadas por lluvias intensas que no solo les impedirán salir a abastecer el refrigerador, sino que podrían provocar apagones eléctricos por largos periodos.

Por eso, si te estás preguntando: ¿qué alimentos debes de comprar en caso de huracán? En adn Noticias, te recomendamos una despensa de 72 horas con los productos indispensables para alimentar a tu familia sin ponerlos en riesgo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, al menos 5 entidades de la República resultarán afectadas por el paso del huracán monstruo. Te contamos los detalles.

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¿Cuáles son los estados que tendrán fuertes lluvias por el huracán Polo?

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el huracán Polo no tocará tierra pero sí pasará frente a las costas de 5 entidades, cuyos municipios costeros resultarán afectados por tormenta negra que alcanzará entre 75 y 150 milímetros por hora.

Los estados afectados por las lluvias intensas este 22 y 23 de septiembre son:

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Jalisco

Despensa básica de 72 horas en caso de huracán

Si vives en algunas de las zonas costeras de estas entidades y quieres prepararte en caso de algún corte de luz CFE o de lluvias intensas, te recomendamos que salgas a abastecer tu despensa con los alimentos necesarios y no perecederos que te durarán hasta tres días:

Atún

Sardinas

Frijoles

Garbanzos

Lentejas

Verduras

Frutas enlatadas

Manzanas

Mandarinas

Naranjas

Frutos secos

Crema de cacahuate

Barras de avena

Galletas saladas

Tostadas horneadas

Cereales

Leche ultrapasteurizada

Agua embotellada

Jugos

No olvides conseguir platos, cucharas, vasos, servitoallas, toallitas húmedas, bolsas de basura y un abrelatas.

¿Por qué hay cortes de luz cuando llueve?

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cortes de luz cuando llueve ocurren principalmente por cortocircuitos, ramas caídas en los cables y medidas de seguridad preventivas.

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