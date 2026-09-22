¿Qué pasa con Xbox? Estudios fuera de Microsoft y serie de despidos evidencian crisis

Microsoft anunció una de las mayores transformaciones internas de Xbox Game Studios, con cambios que afectan a algunas de sus franquicias y desarrolladoras más conocidas; el movimiento incluye 268 nuevos despidos, fusiones entre estudios y el traslado del desarrollo del próximo videojuego de Halo a un equipo de Activision.

La decisión forma parte del llamado proceso de reorganización o “reset” de Xbox, que ya había contemplado importantes recortes durante 2026.

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Crisis en Xbox: ¿Quién desarrollará el próximo Halo?

Uno de los cambios más llamativos es que Activision asumirá el desarrollo del próximo gran título de Halo, mediante un equipo separado de quienes trabajan en Call of Duty. Cabe decir que Halo Studios, anteriormente conocido como 343 Industries, conservará un equipo reducido enfocado principalmente en apoyar los títulos existentes. El movimiento modifica la estructura tradicional de una se las franquicias más asociadas con Xbox.

¿Qué pasará con lo demás estudios de Xbox?

La reorganización también contempla que Rare y World’s Edge pasen bajo la estructura de Activision, mientras que Obsidian se integrará con Bethesda para trabajar en un nuevo proyecto relacionado con Fallout.

Por otro lado, Playground Games y Turn 10 Studios serán fusionados en una sola entidad que trabajará en Forza y Fable.

Microsoft también confirmó cambios en estudios que dejarán de formar parte de la compañía; Compulsion Games y Double Fine se independizarán, mientras que el futuro de Ninja Theory y Arkane continuará sujeto a procesos de negociación y consulta.

Crisis en Xbox: ¿Cuántos empleos están en riesgo?

Los nuevos recortes afectan 268 puestos, después de una ronda previa de aproximadamente 1, 600 despidos anunciada durante el pasado mes de julio. La compañía había planteado una reducción total de alrededor de 3 mil 200 puestos en Xbox durante el ejercicio fiscal 2027.

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