Bodega Aurrera remata frigobar Hisense 1.6 pies con tamaño compacto ideal para oficina o dormitorio y $1,300 de descuento

Las oficinas modernas, dormitorios universitarios, cuartos de renta o estudios compactos frecuentemente requieren una unidad de refrigeración adicional que ocupe el menor espacio posible sin sacrificar funcionalidad básica. Bodega Aurrera tiene disponible una alternativa importante para audiencia con este requerimiento: el frigobar Hisense RR16D6AGX1 de 1.6 pies cúbicos con puertas reversibles por $1,990 pesos.

El precio de este frigobar tiene un descuento de $1,300 pesos respecto a su valor tradiciona frente a los $3,290 que marca el catálogo de la tienda. Además se puede pagar en hasta 20 meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Características destacadas del frigobar Hisense en Bodega Aurrera

La característica más destacada de este frigobar es su diseño de bisagras reversibles, característica que permite intercambiar la apertura de la puerta del lado derecho al izquierdo según la ubicación específica del equipo dentro de la oficina, dormitorio o cuarto multiuso. Esta flexibilidad resulta especialmente útil para espacios estrechos donde la pared o mueble adyacente limita la dirección de apertura, dormitorios universitarios con distribución específica o consultorios donde el frigobar debe integrarse en configuraciones particulares del mobiliario existente.

Frigobar Hisense en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

Su capacidad de 1.6 pies cúbicos (aproximadamente 45 litros) representa el formato ultra compacto ideal para almacenar bebidas frías, snacks, lácteos individuales, medicamentos con requerimiento de refrigeración y productos de consumo cotidiano en espacios reducidos. El termostato ajustable manual permite regular la temperatura interior según necesidades específicas + el compartimento integrado para hielo ofrece capacidad limitada de congelación para cubos de hielo básicos.

Entre sus características destacan:

Marca Hisense modelo RR16D6AGX1

modelo Capacidad 1.6 pies cúbicos (45 litros aproximados)

(45 litros aproximados) Puertas reversibles derecha/izquierda

derecha/izquierda Termostato ajustable manual

manual Compartimento integrado para hielo

para hielo Iluminación LED interior

interior 1 anaquel de alambrón removible

Refrigerante R600a ecológico

ecológico Consumo energético eficiente

Voltaje 127V estándar

estándar Diseño compacto para espacios reducidos

Ideal para oficinas + dormitorios + cuartos de renta

Garantía oficial Hisense México

El frigobar cuenta con garantía oficial Hisense México de 12 meses cubriendo defectos de fabricación en el sistema de refrigeración, termostato, sistemas electrónicos internos, anaqueles y accesorios originales incluidos en el empaque. Se recomienda dejar reposar el equipo durante 4 a 6 horas después de la instalación antes de conectarlo a la corriente eléctrica para permitir que los fluidos internos se estabilicen adecuadamente.

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