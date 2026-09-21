Tramontina pone en rebaja sartén Grano de acero inoxidable de cuerpo triple y mango 20 cm por menos de $900

Tramontina tiene en rebaja un producto que muchos están buscando para su cocina: la sartén de la línea Grano. El utensilio es de acero inoxidable con cuerpo triple, de 20 centímetros de diámetro y 1.2 litros de capacidad. El producto está disponible en la web oficial de la marca por menos de $900 pesos.

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¿Cuánto cuesta la sartén Grano de Tramontina de 1.2 litros en México?

La sartén Tramontina Grano de acero inoxidable de 1.2 litros tiene un precio actual de $896.32 pesos en la web oficial de la marca. El producto costaba anteriormente $969 pesos, por lo que la rebaja es de alrededor del 8%.

Este utensilio está fabricado con cuerpo triple (acero inoxidable, aluminio y acero inoxidable), una construcción que promete una cocción más rápida y uniforme de los alimentos, además de ayudar a ahorrar energía y mantener el calor por más tiempo, según Tramontina.

Un dato importante es que se puede usar tanto en cocinas de gas como eléctricas, vitrocerámicas y de inducción, y también es apta para horno, hasta una temperatura máxima de 260°C, ideal para gratinar o finalizar platos.

La rebaja deja el precio de la sartén Tramontina por debajo de los $900 pesos. (Tramontina)

¿Cómo cuidar esta sartén para que dure más tiempo?

Tramontina recomienda usar fuego suave para evitar que los alimentos se peguen en el fondo, ya que el cuerpo triple distribuye el calor de forma pareja y no requiere fuego alto. La capacidad máxima recomendada para cocinar es de 3/4 partes del volumen total de la pieza.

Si se usa en cocina a gas, la llama no debe sobrepasar la base de la sartén; en placa eléctrica, esta debe tener un diámetro igual o menor al de la pieza. La marca también recomienda en su web no colocar la sartén vacía sobre una fuente de calor.

Para lavarla, la marca recomienda usar detergente neutro y esponja, enjuagar la sartén con agua caliente cuando sea posible y secarla de inmediato para conservar su brillo original, ya que el cloro y otras sustancias del agua pueden dejar manchas. Además, puede lavarse diariamente en lavavajillas. Si aparecen manchas en el interior de la sartén producidas por alimentos con almidón, Tramontina sugiere pasar un paño humedecido con jugo de limón o vinagre, o usar su pasta especial para pulir acero inoxidable.

En cuanto a dimensiones, la sartén mide 6.8 cm de alto, 21.6 cm de ancho y 40.8 cm de largo, con un peso de 770 gramos.

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