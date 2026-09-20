¿Qué tan seguras son en verdad tus sartenes antiadherentes? Esto dicen la FDA y la EPA

El uso diario de utensilios con recubrimiento antiadherente genera dudas sobre la seguridad de las sustancias per- y polifluoroalquiladas (PFAS) en el hogar. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) y la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) analizan de forma constante estos químicos sintéticos por su alta permanencia en el cuerpo y en el entorno. Una sola fisura en el teflón desgastado de una sartén puede liberar miles de microplásticos e insumos químicos sobre la comida.

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¿Por qué la FDA permite el uso de PFAS en los utensilios de cocina?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) autoriza ciertos compuestos fluorados en la fabricación de sartenes porque las moléculas se polimerizan y se unen con calor extremo a la superficie del utensilio. Este proceso de sellado térmico evita que los químicos se desprendan o migren hacia los alimentos durante la cocción normal en un producto nuevo y bien conservado.

A diferencia de los agentes antigrasa que se usaban en envases de papel para comida rápida —los cuales ya fueron retirados del mercado por transferirse al papel y la comida—, la FDA considera que el teflón sellado no representa un peligro directo para la salud. La regulación solo aprueba polímeros fuertemente adheridos al metal de las sartenes, ollas y electrodomésticos.

¿Qué acero no debe utilizarse en ollas y sartenes? Dudas sobre los riesgos para la salud al cocinar con sartenes antiadherentes.

¿Cuál es la postura de la EPA respecto al impacto ambiental de estos químicos?

La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) centra su vigilancia en el ciclo de vida completo de los utensilios, especialmente durante su fabricación industrial y desecho final. La EPA advierte que los PFAS se degradan de forma extremadamente lenta en la naturaleza, por lo que persisten en los suministros de agua potable, el aire, el suelo y la vida silvestre a nivel global.

Para frenar la exposición acumulativa de la población a través del consumo de agua o alimentos contaminados, la EPA mantiene prioridades de control muy claras:

Regulación en agua potable: establecimiento de límites nacionales estrictos para reducir la presencia de seis variantes de PFAS en el agua de grifo.

establecimiento de límites nacionales estrictos para reducir la presencia de seis variantes de PFAS en el agua de grifo. Control de residuos industriales: monitoreo del aire y efluentes en fábricas de utensilios para evitar descargas químicas en ríos y mantos acuíferos.

monitoreo del aire y efluentes en fábricas de utensilios para evitar descargas químicas en ríos y mantos acuíferos. Evaluación de toxicidad: investigaciones sobre el desarrollo de métodos para filtrar y eliminar compuestos sintéticos del medio ambiente.

¿Qué leyes y prohibiciones avanzan en Estados Unidos contra los utensilios con PFAS?

La falta de una restricción federal unificada ha llevado a diversos gobiernos locales a aprobar leyes específicas para frenar la comercialización de sartenes y productos de consumo elaborados con teflón. La tendencia regulatoria se divide entre regiones que aplican vetos inmediatos y estados que negocian prórrogas o exenciones con la industria.

Las decisiones legislativas abarcan marcos de aplicación específicos por estado:

Minnesota: primer estado en restringir la venta de utensilios con PFAS en enero de 2025, extendiendo la medida a alfombras y muebles tapizados.

primer estado en restringir la venta de utensilios con PFAS en enero de 2025, extendiendo la medida a alfombras y muebles tapizados. Colorado y Maine: restricciones de venta para utensilios de cocina a partir de enero de 2026.

restricciones de venta para utensilios de cocina a partir de enero de 2026. Connecticut fijó su prohibición para enero de 2028, mientras que Vermont pospuso la entrada en vigor de su norma hasta 2028 tras consultar con el sector comercial.

California: discusión del proyecto de ley SB 682 para prohibir la venta de utensilios con PFAS en 2030, tras aplicar vetos a envases de alimentos e hilo dental en 2028.

discusión del proyecto de ley SB 682 para prohibir la venta de utensilios con PFAS en 2030, tras aplicar vetos a envases de alimentos e hilo dental en 2028. Illinois: Aprobación de restricciones a productos con PFAS para 2032, pero excluyendo expresamente a los utensilios de cocina y empaques de comida.

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