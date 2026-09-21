¿Cómo saber si un perro tiene fiebre? 7 síntomas de alerta que no debes ignorar

Los perros también pueden tener fiebre, ¿lo sabías? Si tienes un perrhijo en casa es importante que sigas leyendo, pues existen varios síntomas que pueden delatar que a tu lomito le está subiendo la temperatura peligrosamente.

Al igual que en los humanos, la fiebre en los perritos puede indicar que tu mascota está enfermo de algo. Por eso, en adn Noticias, te contamos cuáles son las señales de alerta que no se te deben pasar por nada del mundo.

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Síntomas de fiebre en perros

La temperatura normal de tu perrito no se puede comparar con la de un humano. El promedio de temperatura saludable de un lomito es el siguiente:

Perros cachorros (primeras semanas): 35.5 - 37.5 °C

Perros adultos: 38 - 39.2°C

@maspetmadrid ¿Tu mascota podría tener fiebre? 🐾🌡️ Señales de alerta: • Nariz caliente y seca • Decaimiento o mucho sueño • Poco apetito o sin ganas de jugar • Jadeo sin esfuerzo • Temblores u ojos vidriosos Si notas varios síntomas, consulta con un veterinario. #MadridCundinamarca #VeterinariaMadrid #MascotasFelices #CuidadoAnimal ♬ sonido original - Maspetmadrid

Existen siete síntomas que te pueden indicar que tu perrito tiene fiebre.

Apatía: Tu perrito pasa largas horas durmiendo y en sitios inusuales. Además, no atiende a tus llamados y si lo hace arrastra las patitas.

Jadeo excesivo y constante: Los perros regulan el calor principalmente a través del jadeo. Si lo hace de manera excesiva es señal de que está intentando expulsar el exceso de calor interno.

Ojos vidriosos o enrojecidos: Esta señal es parecida a la de los humanos, sus ojos perderán el brillo y podrían tornarse de un color rojizo claro.

Escalofríos: Un perrito con fiebre alta podría experimentar escalofríos, es decir, temblores involuntarios.

Partes del cuerpo calientes: Toca a tu perro, pues cuando tiene fiebre es posible percibir que algunas partes de su cuerpo como las ingles o sus orejas se sienten muy calientes.

Nariz seca: Los perros suelen tener la nariz un poco seca en algunas ocasiones, cuando tienen fiebre también se presenta, pero si solo tiene este síntoma es probable que no tenga fiebre.

Encías rojas: Levanta el labio superior de tu perro, si observas las encías rojas esta es una señal de alerta de fiebre.

¿Cómo bajar la fiebre de un perro rápidamente?

Si notas que tu perro tiene fiebre, de inmediato, empapa unos paños o toallas y colócalas en sus ingles, abdomen, axilas y sus almohadillas.

Después, llévalo cuanto antes al veterinario para que realice una medición correcta de la temperatura y determine la posible enfermedad que le está causando la fiebre; así como el tratamiento.

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