Donald Redelmeier, investigador de la Universidad de Toronto, explica un curioso fenómeno que ocurre en la carretera: “Cada conductor cree que está en el carril equivocado”

Un célebre estudio publicado en septiembre de 1999 por la revista científica Nature demostró que la sensación de que el carril de al lado avanza más rápido en la carretera es en realidad una ilusión perceptiva y no una realidad estadística.

La investigación de la Universidad de Toronto y la Universidad de Stanford, liderada por Donald Redelmeier y Robert Tibshirani, concluye que los automovilistas sobreestiman la velocidad de los vehículos vecinos debido a un sesgo psicológico y a la forma en que el tráfico se agrupa al frenar. Los científicos comprobaron que cambiarse de carril constantemente no reduce el tiempo de viaje y solo incrementa las probabilidades de sufrir un accidente vial.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué ocurre la ilusión del carril equivocado según el estudio de Donald Redelmeier?

El fenómeno psicológico ocurre por la manera en que el cerebro procesa el movimiento de los automóviles en embotellamientos paralelos. Cuando un carril se detiene, los vehículos se agrupan de forma muy densa, mientras que el carril que avanza dispersa los coches con mayor espacio entre sí.

El investigador Donald Redelmeier determinó en el análisis publicado por la revista Nature que los conductores dedican más tiempo y atención a mirar cómo los rebasan mientras están detenidos que a registrar los momentos en los que su propio carril avanza. Asimismo, experimentos controlados con 120 participantes revelaron que el 70% creyó erróneamente que el carril de al lado se movía más rápido, a pesar de que ambos circulaban a la misma velocidad.

Autopista México-Querétaro Los embotellamientos son moneda corriente en las carreteras mexicanas. (Foto: Azteca Querétaro)

¿Qué riesgos viales identifican la Universidad de Toronto y la Universidad de Stanford al cambiar de carril?

Los autores de la Universidad de Toronto y la Universidad de Stanford, Donald Redelmeier y Robert Tibshirani, advierten que ceder a esta trampa visual pone en peligro la seguridad de los automovilistas en la autopista. La maniobra no genera un ahorro significativo de minutos y expone al vehículo a colisiones severas por alcance.

Los riesgos principales de realizar cambios de carril apresurados en carretera incluyen:

Exposición simultánea: el automóvil queda atrapado momentáneamente entre dos flujos de tráfico con velocidades distintas.

el automóvil queda atrapado momentáneamente entre dos flujos de tráfico con velocidades distintas. Invasión del punto ciego: la unidad se coloca en zonas de visión nula para los conductores adyacentes.

la unidad se coloca en zonas de visión nula para los conductores adyacentes. Alteración del frenado: la maniobra interrumpe la distancia de seguridad de los coches que vienen detrás, obligándolos a frenar de forma imprevista.

Mantenerse en el mismo carril garantiza llegar al destino en el mismo tiempo estimado y reduce drásticamente las posibilidades de un percance. Donald Redelmeier, reconocido también por demostrar en 1997 que hablar por celular al conducir es tan peligroso como manejar ebrio, recomienda mantener la calma durante los embotellamientos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.