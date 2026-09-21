Adrián Hereza, experto en gastronomía: “Esta sartén es la mejor alternativa al teflon: la busca todo el mundo para cocinar sin tóxicos y sin renunciar a la antiadherencia”

Cuando se busca una sartén que funcione bien sin depender del teflon clásico, aparecen distintas opciones que suelen hacer dudar a las personas al momento de la compra. En este sentido, Adrián Hereza, profesional en el área de la gastronomía, asegura que la estructura Universus de Schulte-Ufer es una opción viable para cocinar con menos químicos y sin perder la comodidad de una superficie antiadherente.

El especialista apunta que este recubrimiento, presente en las sartenes Astral y Quasar, no pretende reemplazar el acero inoxidable por completo, sino ofrecer una alternativa más segura y más manejable para quienes quieren alejarse de los antiadherentes tradicionales. “¿Ves esto oscuro? No es teflon, es una novedad de Sutelufer llamada Universus. Es una estructura compuesta por la aleación de diferentes materiales que afecta al poro del acero inoxidable y que, con la ayuda de un poquito de aceite, conseguimos un efecto antiadherente natural. Esta sartén es 100% saludable, no tiene ninguna migración a los alimentos”, recomienda en Recetas Flipantes, su canal de YouTube con más de 180 mil suscriptores.

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¿Para quiénes funciona mejor esta sartén?

No es una pieza pensada solo para chefs expertos. Hereza señala que hay un público muy concreto que puede beneficiarse con esta opción: quienes han intentado usar acero inoxidable o hierro y no lograron manejarlo bien. “Y otro sector al que le puede ir bien estas sartenes es ese público que no ha conseguido dominar el acero inoxidable o las sartenes de hierro: buscan una alternativa saludable sin tóxicos que sea fácil de manejar, y a mí estas sartenes me parecen una opción ideal”, explica.

Imagen ilustrativa de cocción en una sartén. (Crédito: Pexels / Mizuno K)

Ese punto es clave para entender su atractivo. La tecnología de Universus no resuelve solo la ausencia de tóxicos, también hace más accesible la cocina con materiales más resistentes para quienes quieren un cambio de hábito sin complicarse demasiado. Así, la recomendación va más allá del “mejor” en abstracto y se centra en la compatibilidad con cada estilo de cocción.

¿Qué la vuelve distinta a esta sartén frente al teflon?

La explicación de Hereza va directo al punto: no se trata de una sartén “mágica”, sino de una alternativa que combina durabilidad, resistencia y un uso cotidiano más tranquilo. Además de estar libres de PFOA y PFAS, estas piezas están construidas con cuerpo de acero inoxidable y un recubrimiento que, según el experto, resiste mucho mejor el desgaste que el teflon tradicional. La idea, insiste, no es convencer a todos por igual, sino ayudar a quienes buscan otra forma de cocinar.

“En la mía [mi casa] el acero inoxidable lo odian; entonces mi mujer y mis hijas de vez en cuando hacen creps, hacen algún huevo, alguna tortilla... Pues para esas cosas puntuales, si huyes del teflon, estas sartenes son una opción excelente”, comenta en un video en su canal de YouTube.

Ese detalle deja en claro que la decisión no está ligada solo a la teoría, sino a la vida real: cocinar huevos, tortillas o crepes sin la sensación de que el material se vuelve un problema cotidiano.

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