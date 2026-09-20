Catherine Mayran Oliver, medallista mexicana, denunció feroz ataque en bosque de CDMX |VIDEO

Catherine Mayran Oliver, pentatleta y multimedallista mexicana, causó preocupación con un video viral que compartió a través de sus redes sociales, por medio del cual, denunció haber sido víctima de un feroz ataque mientras entrenaba en el Bosque del Ocotal en la CDMX.

En la publicación, la medallista mexicana mostró diversas lesiones en el cuello, piernas y brazos. Te contamos todos los detalles del caso.

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La pentatleta describe cómo la atacó un hombre mientras entrenaba en la CDMX

Otro lamentable caso de violencia puso en evidencia la inseguridad que se vive en la CDMX . Esta vez, la víctima fue la medallista mexicana, Catherine Mayran Oliver, quien el pasado jueves 17 de septiembre, aproximadamente a las 6:40 a. m., se encontraba entrenando en el Bosque del Ocotal, en la CDMX.

De acuerdo con el testimonio de la pentatleta, mientras corría por la zona, un hombre de aproximadamente 35 a 40 años la interceptó y forcejeó con ella. Por fortuna, la deportistas logró zafarse y ponerse a salvo; sin embargo, el ataque le dejó diversas lesiones en varias partes del cuerpo.

“Desconozco cuáles eran sus intenciones, pero lo ocurrido fue una situación de violencia que puso en riesgo mi integridad”, escribió Catherine Mayran Oliver.

Asimismo, la medallista explicó que había decidido compartir estas imágenes con el objetivo de alertar a quienes entrenan o transitan por esta zona y para recordar que ninguna persona debería sentir miedo al practicar deporte, caminar o disfrutar de un espacio natural.

“Es profundamente doloroso que la violencia también nos alcance en lugares que deberían ser seguros. La responsabilidad nunca será de quien sale a entrenar, sino de quien decide agredir. Te amo mi México, pero me dueles”, escribió.

¿Quién es Catherine Mayran Oliver, medallista mexicana?

Catherine Mayran Oliver es una destacada deportista mexicana de alto rendimiento que compite en la disciplina de pentatlón moderno. Actualmente se encuentra posicionada como una de las mejores atletas de su especialidad a nivel internacional y ocupa el puesto 31 del ranking mundial senior de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM).

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Tuvo una participación histórica al conseguir tres medallas. Ganó la medalla de oro en el relevo mixto (junto a Yael Marmolejo), una medalla de plata en la competencia individual y otra de plata en el relevo femenil (junto a Priscila Espinosa).

Juegos Panamericanos Santiago 2023: Conquistó la medalla de oro en la prueba de relevos junto a su hermana, la también pentatleta Mayan Oliver.

Copas y Campeonatos Mundiales: Logró clasificarse a la final de la Copa del Mundo UIPM 2026 en Bulgaria y ostenta un histórico octavo lugar en un Campeonato Mundial, el mejor resultado registrado por una mexicana en la rama femenil de este deporte.

Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018: Ganó dos medallas de oro en su debut en esta justa regional.

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