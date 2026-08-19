Bodega Aurrera remata refrigerador Midea compacto y semiautomático con control de temperatura ajustable en hasta 12 MSI

Un refrigerador compacto para el primer departamento, la primera oficina, el consultorio o el cuarto de renta suele estar en la lista de compras iniciales de estudiantes universitarios, profesionistas recién independizados, parejas jóvenes armando su primer hogar mínimo o adultos mayores que se mudan a espacios más pequeños tras jubilarse. Bodega Aurrera tiene rematado el refrigerador Midea Single Door de 7 pies cúbicos color Jazz Black modelo MRD190CCDLSW, un equipo compacto con dispensador de agua integrado y tecnología Low Frost que cabe en cocinas mínimas del hogar mexicano.

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El equipo cotiza por 6,249 pesos, cuando su precio original marcaba 6,769 pesos. La rebaja es de 520 pesos, equivalentes al 7.7 por ciento del catálogo Midea México. Bodega Aurrera ofrece pago diferido a hasta 12 mensualidades sin intereses de 520,75 pesos, cifra similar al monto quincenal que se gasta habitualmente en despensa básica y accesible para audiencia con presupuesto controlado.

Qué distingue a los refrigeradores Single Door de Midea dentro del segmento compacto

La marca Midea, fabricante chino consolidado dentro de los principales productores globales de línea blanca, ha ganado presencia consistente en el retail mexicano durante los últimos años con propuestas específicas para el segmento accesible sin sacrificar tecnología. Su línea Single Door —refrigeradores de una sola puerta con capacidad compacta— ocupa el escalón de entrada del catálogo Midea, apuntando específicamente a espacios reducidos donde un refrigerador Top Mount de 11 o 14 pies simplemente no cabe.

Refrigerador Midea 7 pies en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

Estas son las características verificadas del Midea MRD190CCDLSW según ficha oficial del fabricante:

Capacidad total: 7 pies cúbicos (190 litros) en configuración Single Door (una sola puerta).

en configuración Single Door (una sola puerta). Color Jazz Black con acabado negro moderno para integración con decoraciones contemporáneas.

con acabado negro moderno para integración con decoraciones contemporáneas. Tecnología Low Frost Cooling Zone que reduce acumulación de escarchas + sistema de deshielo semiautomático con charola de drenado integrada.

que reduce acumulación de escarchas + sistema de deshielo semiautomático con charola de drenado integrada. Dispensador de agua en puerta con capacidad de 2.5 litros para acceso rápido sin abrir el refrigerador.

para acceso rápido sin abrir el refrigerador. Fresh Box compartimento amplio específico para frutas y verduras.

compartimento amplio específico para frutas y verduras. Extreme Trust : 3 parrillas de cristal templado con sistema antiderrame para máxima seguridad.

: 3 parrillas de cristal templado con sistema antiderrame para máxima seguridad. 1 cajón multiusos para organización flexible + 1 cajón legumbrero adicional.

para organización flexible + 1 cajón legumbrero adicional. 2-3 anaqueles porta botellas con capacidad para botellas de 2 litros + racks especiales para latas.

con capacidad para botellas de 2 litros + racks especiales para latas. Dimensiones compactas : 52 cm ancho x 54 cm fondo x 126.5 cm alto (fácil integración en espacios reducidos).

: 52 cm ancho x 54 cm fondo x 126.5 cm alto (fácil integración en espacios reducidos). Peso reducido : 31 kilogramos sin empaque para instalación sencilla.

: 31 kilogramos sin empaque para instalación sencilla. Voltaje estándar : 110V-120V/60Hz compatible con instalación eléctrica doméstica mexicana.

: 110V-120V/60Hz compatible con instalación eléctrica doméstica mexicana. Control de temperatura ajustable mediante termostato integrado.

Bodega Aurrera maneja envío directo con tiempo estimado entre 5 y 10 días hábiles según código postal. La garantía oficial incluye 12 meses del distribuidor Midea México cubriendo defectos de fabricación del sistema de enfriamiento, compresor, sistemas electrónicos y dispensador de agua. Antes de finalizar la compra conviene verificar que el vendedor sea directamente Bodega Aurrera y no un tercero del marketplace, dado que los productos línea blanca de terceros pueden tener políticas de garantía más restrictivas.

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