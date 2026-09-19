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Con 30% de descuento, Walmart remata la pantalla Philips 55 pulgadas Roku 4K Ultra HD LED

Si no quieres desembolsar el dinero de una sola vez, puedes pagar el equipo hasta en 12 meses sin intereses o hasta 8 plazos con CASHI.

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2 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

¿Buscas una pantalla nueva y de buena calidad para pasar la temporada otoño-invierno en casa viendo series y películas? Walmart tiene la oportunidad perfecta para que lo logres, pues puso en oferta la pantalla Philips 55 de pulgadas.

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Pantalla Philips 55 pulgadas precio

La pantalla TV Philips 55 Pulgadas Roku 4K Ultra HD LED tiene un 30% de descuento en Walmart.

El equipo tiene un precio $5,990 pesos, cuando costaba $8,490, lo que permite un ahorro de $2,500.

Si no quieres desembolsar el dinero de una sola vez, puedes pagar el equipo hasta en 12 meses sin intereses de $499.17 o hasta 8 plazos con CASHI.

Compra la pantalla aquí.

Pantalla Philips 55 pulgadas características

La pantalla Philips de 55 pulgadas Roku 4K Ultra HD (como los modelos de la Serie 6600 55PUL6653/F8 o similares) ofrece una resolución nativa de 3840 x 2160 píxeles con tecnología inteligente integrada.

  • Resolución: 4K Ultra HD (cuatro veces superior a Full HD) para imágenes sumamente nítidas.
  • Tecnología de Pantalla: Panel LED / LCD con diseño delgado de bordes delgados (3-sided borderless).
  • Sistema Operativo: Roku TV, que incluye una interfaz muy fácil de usar y acceso directo a miles de canales y aplicaciones como Netflix, Disney+, VIX y YouTube.
  • HDR (Alto Rango Dinámico): Compatible con HDR10 y HLG para mejorar el contraste, los blancos más brillantes y los negros más profundos.
  • Frecuencia de actualización: 60 Hz nativos, apoyados por la tecnología 120 Perfect Motion Rate (PMR) para mayor fluidez en escenas rápidas.
  • Conectividad: Cuenta con puertos HDMI (incluyendo soporte ARC/eARC), entradas USB, puerto Ethernet (LAN) y Wi-Fi LAN inalámbrica de alta velocidad.
  • Sonido: Dos altavoces integrados de 10 W cada uno con tecnología estéreo y Dolby Audio.
  • Compatibilidad Inteligente: Funciona con Apple AirPlay, Apple HomeKit, Google Assistant y Alexa.

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