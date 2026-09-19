Con 30% de descuento, Walmart remata la pantalla Philips 55 pulgadas Roku 4K Ultra HD LED

¿Buscas una pantalla nueva y de buena calidad para pasar la temporada otoño-invierno en casa viendo series y películas? Walmart tiene la oportunidad perfecta para que lo logres, pues puso en oferta la pantalla Philips 55 de pulgadas.

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Pantalla Philips 55 pulgadas precio

La pantalla TV Philips 55 Pulgadas Roku 4K Ultra HD LED tiene un 30% de descuento en Walmart.

El equipo tiene un precio $5,990 pesos, cuando costaba $8,490, lo que permite un ahorro de $2,500.

Si no quieres desembolsar el dinero de una sola vez, puedes pagar el equipo hasta en 12 meses sin intereses de $499.17 o hasta 8 plazos con CASHI.

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Pantalla Philips 55 pulgadas características

La pantalla Philips de 55 pulgadas Roku 4K Ultra HD (como los modelos de la Serie 6600 55PUL6653/F8 o similares) ofrece una resolución nativa de 3840 x 2160 píxeles con tecnología inteligente integrada.

Resolución: 4K Ultra HD (cuatro veces superior a Full HD) para imágenes sumamente nítidas.

Tecnología de Pantalla: Panel LED / LCD con diseño delgado de bordes delgados (3-sided borderless).

Sistema Operativo: Roku TV, que incluye una interfaz muy fácil de usar y acceso directo a miles de canales y aplicaciones como Netflix, Disney+, VIX y YouTube.

HDR (Alto Rango Dinámico): Compatible con HDR10 y HLG para mejorar el contraste, los blancos más brillantes y los negros más profundos.

Frecuencia de actualización: 60 Hz nativos, apoyados por la tecnología 120 Perfect Motion Rate (PMR) para mayor fluidez en escenas rápidas.

Conectividad: Cuenta con puertos HDMI (incluyendo soporte ARC/eARC), entradas USB, puerto Ethernet (LAN) y Wi-Fi LAN inalámbrica de alta velocidad.

Sonido: Dos altavoces integrados de 10 W cada uno con tecnología estéreo y Dolby Audio.

Compatibilidad Inteligente: Funciona con Apple AirPlay, Apple HomeKit, Google Assistant y Alexa.

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