Empezó la preventa del iPhone 18 Pro: esto es lo que cuesta y así puedes reservar el nuevo celular de Apple en México

Se acabó la espera: Apple abrió la preventa del iPhone 18 Pro en México. El equipo estará disponible a partir del 18 de septiembre de 2026, con un precio a partir de $29,999 pesos. El equipo se puede comprar en la página oficial con opción de financiación a 18 meses sin intereses desde $1,666.61 pesos mensuales.

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¿Cuánto cuesta el iPhone 18 Pro y qué opciones de almacenamiento tiene?

El iPhone 18 Pro está disponible en el sitio oficial de Apple en cuatro colores: borgoña, glaciar, negro y plata. Los precios de compra del celular son los siguientes, de acuerdo a su capacidad de almacenamiento:

iPhone 18 Pro de 256 GB: $29,999 pesos

de pesos iPhone 18 Pro de 512 GB: $34,999 pesos

de pesos iPhone 18 Pro de 1 TB: $44,999 pesos

de pesos iPhone 18 Pro de 2 TB: $59,999 pesos.

Según indica el sitio web oficial de Apple, todas las versiones pueden pagarse a 18 meses sin intereses, con mensualidades que van desde $1,666.61 pesos hasta $3,333.28 pesos, según el modelo elegido.

Además de comprar el celular, Apple ofrece el programa Apple Trade In, con el que es posible recibir entre $950 y $16,000 pesos de crédito al entregar un dispositivo usado como parte del pago.

¿Qué trae la caja y qué características tiene el iPhone 18 Pro en México?

Dentro de la caja, el iPhone 18 Pro incluye el equipo y un cable de carga USB-C; no incluye adaptador de corriente ni EarPods, como parte de los objetivos ambientales de la compañía orientados a ser neutros en carbono para 2030.

El equipo cuenta con pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas, con tecnología ProMotion, pantalla siempre activa y Dynamic Island. Su estructura es de aluminio unibody, e incorpora el chip A20 Pro, con CPU de 6 núcleos, GPU de 7 núcleos con Neural Accelerators y trazado de rayos acelerado por hardware.

En fotografía, el iPhone 18 Pro tiene un sistema de cámaras Pro Fusion de 48MP, que incluye Fusion principal de 48MP con apertura variable, Fusion ultra gran angular de 48MP y Fusion teleobjetivo de 48MP. El equipo ofrece opciones de zoom óptico de 0.5x, 1x, 2x, 4x y 8x, junto con apertura variable de f/1.48, f/1.8, f/2.8 y f/4.0 en la cámara Fusion principal. La cámara frontal es de tipo Center Stage, con 18MP.

Según Apple, el equipo también integra Apple Intelligence y Siri con inteligencia artificial. La batería ofrece hasta 45 horas de reproducción de video.

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