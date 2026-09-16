Mientras todos buscan el iPhone 17, Liverpool remata el iPhone 16 con descuento y hasta 16 MSI

Liverpool ofrece el iPhone 16, en su versión de 128 GB y color negro, con descuento sobre su precio original y la posibilidad de financiarlo hasta en 16 meses sin intereses. El equipo cuenta con pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas y doble SIM, con Nano SIM más eSIM.

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¿Cuánto cuesta el iPhone 16 en Liverpool y cómo se puede pagar?

El precio original del celular en Liverpool era de $18,420 pesos, pero con el 5% de descuento aplicado queda en $17,499 pesos en un solo pago. El iPhone 16 también puede financiarse con tarjetas Liverpool a 6, 9, 13 o 16 meses sin intereses, las alternativas son:

6 MSI de $3,070 , calculado sobre el precio inicial

, calculado sobre el precio inicial 9 MSI de $2,046.67

13 MSI de $1,416.92

16 MSI de $1,151.25

Con otras tarjetas, las opciones de financiamiento son:

3 MSI de $6,140

6 MSI de $3,070

9 MSI de $2,046.67

15 MSI de $1,228

El envío es gratuito a todo el país, con la opción de recibirlo a domicilio o retirarlo en tienda mediante Click & Collect.

El iPhone 16 está con descuento en Liverpool y se puede pagar en hasta 16 meses sin intereses. (Liverpool)

¿Qué características tiene este iPhone 16 a la venta en Liverpool?

El iPhone 16 a la venta en Liverpool con descuento es de color negro y su tamaño es de 128 GB. Cuenta con pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, con resolución HD, y funciona con sistema operativo iOS. Tiene 8 GB de memoria RAM y una batería de 4,300 mAh, con tecnología de carga rápida.

Según la ficha del producto en Liverpool, la cámara trasera es de 48 megapíxeles, mientras que la frontal alcanza los 24 megapíxeles. En cuanto a conectividad, el iPhone 16 cuenta con Bluetooth, Wi-Fi y NFC, además de Siri como asistente de voz incorporado. El desbloqueo se realiza por reconocimiento facial, y el equipo es resistente al agua. Funciona con una sola ranura física para SIM, compatible también con eSIM, y viene desbloqueado para cualquier compañía celular.

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