Caso Claudia Tacoronte: Detienen Francisco Javier “N”, El Trompas, presunto feminicida de la estudiante española

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),confirmó la detención de Francisco Javier “N”, alias El Trompas, quien fue señalado como el presunto feminicida de Claudia Tacoronte, la estudiante española de intercambio en la UAEM, que fue asesinada en calles del municipio de Cuautla, en el estado de Morelos.

Tras intentar asaltar a la joven de 21 años, el detenido la atacó con un arma punzocortante en las inmediaciones de la Casa de Cultura de Cuautla. Después huyó del lugar.

Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable… pic.twitter.com/cWleAumz2v — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 18, 2026

De acuerdo con Harfuch, la detención del presunto atacante de la estudiante española fue resultado d elos trabajos coordinados entre elementos de la Defensa, Semar, FGR, la SSPC de Morelos, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Morelos.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.

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¿Cómo murió Claudia Tacoronte?

Claudia Tacoronte Aguilera era una estudiante de Educación Infantil que participaba en el programa de intercambio académico entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Universidad de Granada (UGR).

De acuerdo con el testimonio de su hermana, Claudia había llegado a México hace apenas tres semanas. El sábado 12 de septiembre del 2026, la joven sufrió un intento de robo en las inmediaciones de la Casa de Cultura de Cuautla. La joven se resistió y trató de huir del atacante; sin embargo, este la alcanzó y la hirió con un arma punzocortante.

La joven alcanzó a pedir ayuda; sin embargo, cuando los servicios de emergencia arribaron al lugar de los hechos, Claudia ya no contaba con signos vitales.

Acusan que a Claudia Tacoronte le asignaron la UAEM, pese a 3 feminicidios de estudiantes previos

Claudia Tacoronte Aguilera se encontraba estudiando el cuarto año de la licenciatura y su intercambio en México solo estaba pactado por unas semanas. En un video que se viralizó en redes sociales, Lara Tacoronte, hermana de Claudia, acusó que la Universidad de Granada le asignara a la joven estudiante acudir a la UAEM en Morelos, luego de que se registraron ya tres feminicidios de estudiantes de esta universidad en lo que va del año.

“Resulta que en la universidad en la que iba a estudiar ahí habían asesinado a otras dos chicas y desde entonces mis padres estaban preocupados por ella (...), que se asesine a mujeres en la misma universidad y que nadie haga nada (...)”, comentó.

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