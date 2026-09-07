Liverpool remata combo Samsung de lavasecadora y microondas con fuerte descuento de 20,000 pesos

Las familias mexicanas que planean equipar completamente el cuarto de servicio y la cocina con línea blanca premium generalmente enfrentan una inversión de entre 40 mil y 70 mil pesos cuando combinan lavasecadora amplia y horno microondas de gama alta en dos compras separadas. Liverpool tiene disponible una alternativa importante para audiencia con este requerimiento: un combo Samsung Bespoke que integra ambos electrodomésticos en un solo paquete comercial con inteligencia artificial y capacidad XXL por $35,519 pesos.

El paquete con ambos productos suma un valor original de $55,499 pesos, lo que significa una diferencia acumulada cercana a los 20 mil pesos para audiencia decisora de compra. La tienda ofrece la posibilidad de pagarlo en hasta 9 meses sin intereses con tarjetas participantes, aunque el plan a 9 meses acumula un recargo aproximado de $2,220 pesos respecto al precio de contado.

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Características principales del combo de lavasecadora y horno de microondas Samsung en Liverpool

La lavasecadora WD26FBMS32AX pertenece a la línea Samsung Bespoke AI Laundry Combo, la propuesta premium más avanzada del catálogo lavado surcoreano dentro del segmento carga frontal. Su capacidad de 26 kilogramos en lavado y 15 kilogramos en secado representa uno de los formatos más amplios disponibles en el mercado mexicano.

Combo Lavasecadora y Horno de microondas Samsung en Liverpool (Liverpool)

La característica más destacada es la tecnología AI Wash con inteligencia artificial, sistema que detecta automáticamente el tipo de suciedad de la carga, el peso específico de la ropa y ajusta la cantidad de agua, detergente, temperatura y tiempo de ciclo sin intervención manual del usuario.

Lo que ofrece el paquete de ambos productos en Liverpool

Combo 2 productos = Lavasecadora + Horno de microondas

= Lavasecadora + Horno de microondas Marca Samsung línea Bespoke premium

línea premium Modelo lavasecadora WD26FBMS32AX

Capacidad lavado 26 kg + secado 15 kg

+ secado Tecnología AI Wash con inteligencia artificial

con inteligencia artificial AI Dry para secado inteligente con sensor

para secado inteligente con sensor AI Ecobubble con penetración 2.5 veces más rápida

con penetración 2.5 veces más rápida Panel táctil AI Home tipo tablet

tipo tablet Conectividad Wi-Fi + SmartThings

Motor Digital Inverter con garantía extendida

con garantía extendida Función Steam para desinfección con vapor

para desinfección con vapor Super Speed ciclo rápido 45 minutos

ciclo rápido 45 minutos Horno de microondas eléctrico Samsung incluido

Diseño Bespoke personalizable

Garantía oficial Samsung México

El combo cuenta con garantía oficial Samsung México de 12 meses en partes generales cubriendo defectos de fabricación en los sistemas electrónicos internos, panel táctil AI Home, dispensadores, sensores automáticos, cámara interna del horno microondas y accesorios originales incluidos en el empaque de ambos equipos.

El motor Digital Inverter de la lavasecadora Bespoke cuenta con garantía extendida oficial según política vigente del fabricante, característica premium diferencial vs el estándar 12 meses del segmento línea blanca. Al configurar los equipos por primera vez será necesario crear o vincular una Samsung Account activa para acceder a todas las funciones AI, SmartThings y actualizaciones automáticas del sistema.

Se recomienda contratar servicio de instalación profesional certificado desde el momento de la compra para preservar la vigencia de la garantía oficial en ambos equipos, particularmente en la lavasecadora donde la nivelación adecuada y las conexiones profesionales son fundamentales para el correcto funcionamiento del motor Digital Inverter durante los años de vida útil del equipo.

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