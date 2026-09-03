Bodega Aurrera desploma lavasecadora Hisense de 16 Kg con casi $2,000 de descuento y 12 MSI

Cuando el cuarto de servicio del hogar necesita optimizar el espacio combinando lavado y secado en un solo equipo, las lavasecadoras 2 en 1 se han convertido en una alternativa cada vez más presente en el catálogo de línea blanca mexicano. Bodega Aurrera lanzó una oferta importante para hogares que buscan esta configuración compacta: una lavasecadora Hisense de 16 kilogramos con tecnología Inverter en formato de carga frontal.

El equipo pasó de $12,881 a $10,949 pesos, con un ahorro de $1,932 pesos. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Lavado y secado integrados con capacidad para familias medianas

La lavasecadora Hisense ofrece 16 kilogramos de capacidad en lavado y aproximadamente 10 kilogramos en secado integrado, formato ideal para familias medianas mexicanas con cargas amplias de ropa semanal, edredones estándar, prendas de cama y ropa deportiva. Su diseño 2 en 1 en carga frontal integra ambas funciones en un solo equipo compacto, ahorrando el espacio que ocuparían una lavadora y una secadora separadas dentro del cuarto de servicio.

Lavasecadora Hisense 16 Kg en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

El equipo integra el motor Direct Drive Inverter de Hisense, tecnología premium con transmisión directa sin correa que reduce vibraciones durante los ciclos, minimiza el ruido durante la operación y ofrece mayor durabilidad a largo plazo. Esta configuración también permite un ajuste automático de la velocidad del motor según la demanda específica del ciclo, reduciendo el consumo eléctrico frente a motores convencionales de velocidad fija.

La función Steam genera vapor durante ciertos ciclos específicos para desinfectar prendas, eliminar bacterias resistentes, reducir arrugas y facilitar el planchado posterior. Esta característica es especialmente útil para ropa de bebé, prendas deportivas con transpiración intensa, ropa de cama de personas con alergias respiratorias o prendas que requieren mayor higienización.

Entre sus características destacan:

Capacidad 16 kg lavado + aproximadamente 10 kg secado

lavado + aproximadamente secado Marca Hisense modelo WD5S1645BT

modelo Diseño 2 en 1 carga frontal integrado

carga frontal integrado Motor Direct Drive Inverter

Función Steam para desinfección con vapor

para desinfección con vapor Panel digital con pantalla LED táctil

con pantalla LED táctil Sensor de nivel de agua automático

automático Ciclos rápidos para prendas poco sucias

para prendas poco sucias Múltiples programas ajustables lavado + secado

ajustables lavado + secado Dispensador para detergente + suavizante + prelavado

para detergente + suavizante + prelavado Bloqueo para niños integrado

integrado Voltaje 127V estándar

estándar Compresor Inverter con garantía extendida oficial

Por tratarse de un equipo compacto pero voluminoso, también conviene revisar el espacio disponible en el cuarto de servicio antes de hacer el pedido. Las dimensiones aproximadas son 59.5 centímetros de ancho, 85 de alto y 65 de profundidad, además del espacio necesario para conexiones eléctricas + entrada de agua fría + salida de drenaje + acceso a la puerta frontal abatible.

Garantía oficial Hisense México

La lavasecadora cuenta con garantía oficial Hisense México de 12 meses en partes generales cubriendo defectos de fabricación del sistema electrónico, panel digital, dispensadores, sensores automáticos y accesorios originales incluidos en el empaque. El motor Direct Drive Inverter cuenta con garantía extendida oficial según política vigente del fabricante, característica premium diferencial vs el estándar 12 meses del segmento.

Hisense cuenta con red nacional de centros de servicio autorizados en las principales ciudades del país y línea telefónica de atención al cliente para gestión de garantías y soporte técnico posterior a la compra. Se recomienda contratar el servicio de instalación profesional certificado para preservar la vigencia de la garantía oficial y verificar la nivelación adecuada del equipo tras la entrega, ya que un mal nivelado puede generar vibraciones excesivas durante los ciclos de centrifugado y afectar la durabilidad del motor.

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