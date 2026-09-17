Los expertos lo explican: tu cámara de seguridad puede borrar la evidencia sin que lo sepas

Instalar cámaras de videovigilancia es una de las medidas más comunes para cuidar una casa o un negocio: ayudan a frenar robos, acosos y otros delitos. Pero tienen un límite que muchos usuarios pasan por alto: el espacio de almacenamiento no es infinito. Una vez que se llena, el sistema empieza a grabar encima de lo viejo, borrando videos anteriores para hacer lugar a los nuevos.

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¿Se pueden recuperar las grabaciones de una cámara de seguridad borradas o sobrescritas?

En muchos casos se pueden recuperar las grabaciones de una cámara de seguridad, indica un sitio web experto en el tema. Que un video no aparezca al conectar la tarjeta SD o el USB a una computadora no quiere decir que haya desaparecido del todo.

La explicación está en cómo funcionan los archivos: cada video queda asociado a metadatos, una especie de huella digital que suele sobrevivir incluso cuando el archivo visible ya no está. Con el software adecuado, esos rastros pueden localizarse y usarse para reconstruir el video original, siempre que no estén demasiado dañados o hayan sido eliminados por completo.

Hacer una copia de seguridad evita perder las grabaciones de forma permanente. (Getty Images)

¿Cómo se recuperan las imágenes de una cámara de seguridad eliminadas?

Quienes quieran recuperar ese material de sus cámaras de seguridad pueden tomar dos caminos: recurrir a un software especializado, o mandar el dispositivo de almacenamiento a un servicio profesional de recuperación de datos. La primera opción suele resolver el problema más rápido y a menor costo; la segunda entra en juego cuando el software no alcanza.

Un software de este tipo rastrea los metadatos que quedaron en el dispositivo y arma con esa información el archivo perdido. A favor tiene el precio accesible, la rapidez y que no limita la cantidad de datos que se pueden recuperar. En contra, no sirve si el dispositivo tiene daños físicos severos, y el resultado varía mucho según la calidad del programa que se use.

Un servicio profesional, en cambio, puede trabajar incluso con dispositivos rotos o dañados, y tiene más chances de dar resultado. La desventaja es el costo, que suele ser mayor, además de que es un trabajo puntual que puede demorar. Según indica la fuente, si finalmente no logran recuperar nada, no se cobra el servicio.

Más allá de que la recuperación suele ser posible, la recomendación es hacer una copia de seguridad de las imágenes grabadas. Esto agrega una capa extra de protección y garantiza el acceso a los videos incluso si los archivos originales se pierden de forma permanente.

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