Bodega Aurrera remata la licuadora Oster profesional Xtreme Mix con programas automáticos con casi 25% de descuento y hasta 12 MSI

Bodega Aurrera tiene una promoción pensada para quienes buscan una licuadora de uso intensivo. La licuadora Oster Profesional Xtreme Mix, con iBlend y MaxCrush, está ahora con un descuento de casi 25% sobre su precio original. El equipo incluye programas automáticos y tecnología de motor reversible.

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¿Cuánto cuesta la licuadora Oster en Bodega Aurrera y cómo se puede pagar?

La licuadora Oster costaba inicialmente $2,989 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $2,290 pesos, es decir, con una rebaja de $699 pesos.

El equipo se puede financiar hasta en 12 meses sin intereses. Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $763.33

6 MSI de $381.67

9 MSI de $254.44

12 MSI de $190.83

La licuadora Oster se puede comprar financiada en Bodega Aurrera, con hasta 12 MSI de $190.83. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene esta licuadora Oster a la venta en Bodega Aurrera?

La licuadora Oster Profesional Xtreme Mix cuenta con un motor potente de 1500 W de potencia pico y cuchillas de 4 niveles con 10 aspas, pensadas para lograr texturas uniformes y triturar ingredientes duros. Según describe la ficha de producto en Bodega Aurrera, el equipo es “ideal para preparar desde salsas y masas hasta smoothies y mezclas variadas con eficiencia y durabilidad”.

Las cuchillas se dividen en distintos niveles: cuatro aspas superiores con recubrimiento de titanio para mezclar, dos aspas siguientes diseñadas para triturar hielo, un grupo en forma de “S” para picar y rebanar, y un último nivel pensado para moler y triturar. En tanto, la función MaxCrush permite pulverizar ingredientes duros en cuestión de segundos.

El equipo a la venta en Bodega Aurrera incorpora tecnología de motor reversible, que gira las cuchillas en ambas direcciones, además de un sistema All Metal Drive entre la cuchilla y el eje de la base, pensado para mayor durabilidad. Incluye programas automáticos iBlend para licuar, triturar y procesar alimentos, además de tres velocidades manuales: MaxCrush, pulso y pulso reversible.

El vaso es de vidrio Boroclass, con capacidad de 2 litros, resistente a olores, manchas, rayaduras e ingredientes calientes. La cuchilla es extraíble, lo que facilita tanto la limpieza como su eventual reemplazo.

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