Fuerte incendio consumió locales del Mercado Central de Acapulco, Guerrero | VIDEO

Alrededor de las 05:55 horas (tiempo local) de este miércoles 16 de septiembre, un fuerte incendio consumió entre 50 y 90 locales del Mercado Central de Acapulco, lo que movilizó a más de 100 elementos para controlar las llamas.

De acuerdo a Protección Civil de Guerrero, el fuego inició en una de las naves del mercado, especialmente la que está dedicada al comercio de flores.

Autoridades pidieron a la población evitar la zona y permitir que sigan llegando los cuerpos de emergencia, pese a que las llamas ya se encuentran controladas.

#Nacional | 🚨 ATIENDEN BOMBEROS INCENDIO EN EL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO



Un incendio movilizó a bomberos al Mercado Central de Acapulco, #Guerrero, poco antes del amanecer de este miércoles. El fuego se reportó en el sector de la nave de las flores, sobre avenida… pic.twitter.com/pijhznlK2Y — Desde Otro Ángulo Mx | DOA MX (@DOA_MX) September 16, 2026

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¿Por qué inició el fuego en el Mercado Central de Acapulco?

De acuerdo a Raúl Noyola, coordinador de Protección Civil del municipio, el fuego inició sobre la calle Diego Hurtado de Mendoza, es decir, fuera del mercado y rápidamente se extendió hacia los comercios.

Además, agregó que, hasta el momento, se contabilizaron daños en 15 locales de la nave de flores, así como 75 del área de calzado; sin embargo, bomberos concentran su trabajo en la zona de papelería y calzado, ya que los materiales podrían avivar el fuego.

Finalmente, el funcionario explicó que pudieron atender rápidamente la emergencia porque se encontraban concentrados para participar en el desfile militar de este 16 de septiembre, razón por la que Protección Civil no participará en la ceremonia.

¿Hay personas lesionadas tras incendio en Acapulco, Guerrero?

Las autoridades estatales no reportan lesionados ni personas fallecidas tras el siniestro de esta mañana; sin embargo, informaron que el fuego será controlado durante las siguientes horas del día.

Posteriormente, comenzarán con la remoción de escombros, así como con el enfriamiento de la zona. Paralelamente, llevan a cabo las investigaciones para conocer la razón por la que comenzó el incendio y para dictar las responsabilidades.

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