Mientras todos buscan el Honor Magic8, Liverpool remata el Magic7 con auriculares con $3,500 pesos de descuento

Los usuarios que compran smartphones premium suelen enfocar la decisión en la generación más reciente del catálogo, pero las generaciones inmediatamente previas al lanzamiento más nuevo suelen mantener características técnicas competitivas con ajustes comerciales que las hacen considerablemente más accesibles. Liverpool tiene disponible una alternativa importante dentro de este segmento para audiencia con este requerimiento: el Honor Magic7 Lite con pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas desbloqueado de fábrica.

El precio actual de este smartphone se ubica en $7,353 pesos frente a los $10,899 pesos que marca su precio de catálogo original, con una diferencia de $3,546 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 6 meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Características destacadas del Honor Magic7 Lite

La característica más destacada del Honor Magic7 Lite es su combinación de pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con brillo pico hasta 4,000 nits (característica premium diferencial vs el segmento medio) con batería de 6,600 miliamperios que representa una de las autonomías más amplias del segmento smartphones actuales.

Honor magic7 lite en Liverpool (Liverpool)

Su sistema fotográfico integra cámara trasera triple con sensor principal de 108 megapíxeles, ultra gran angular de 5 MP y macro de 2 MP. El procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 con 8 GB de RAM ofrece rendimiento fluido para navegación multitarea, streaming, videollamadas y juegos casuales sin limitaciones significativas.

Entre sus características destacan:

Marca Honor modelo Magic7 Lite

modelo Pantalla AMOLED 6.78 pulgadas Full HD+

Full HD+ Refresco 120 Hz + brillo pico 4,000 nits

+ brillo pico Procesador Snapdragon 6 Gen 1

Memoria 8 GB RAM (expandible hasta 16 GB virtual)

(expandible hasta 16 GB virtual) Almacenamiento 256 GB expandible vía microSD

expandible vía microSD Cámara trasera triple 108 MP + 5 MP + 2 MP

Cámara frontal 16 MP

Batería 6,600 mAh con carga rápida 35W

con carga rápida 35W Sistema Android 14 + MagicOS 8

Certificación IP65 contra polvo y agua limitada

contra polvo y agua limitada Dual SIM desbloqueado de fábrica

desbloqueado de fábrica Peso 189 gramos + grosor 7.98 mm

+ grosor Conectividad 4G LTE + Wi-Fi + Bluetooth 5.1 + NFC

Garantía oficial Honor México

El smartphone cuenta con garantía oficial Honor México de 12 meses cubriendo defectos de fabricación en el procesador, sistemas electrónicos internos, cámaras, pantalla AMOLED, batería y accesorios originales incluidos en el empaque como cable de carga, cargador y auriculares según variante Liverpool. Honor México cuenta con centros de servicio autorizados en las principales ciudades del país para gestión de garantías y soporte técnico posterior a la compra.

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