Calles paralizadas por bloqueos, manifestaciones y eventos en CDMX hoy

En la CDMX hoy se llevarán a cabo bloqueos y movilizaciones en diferentes alcaldías por lo que se tienen previstos cierres viales y para que tomes previsiones, te decimos qué calles estarán cerradas.

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¿En dónde habrá bloqueos hoy en CDMX?

De acuerdo con la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) las calles que tendrán afectaciones hoy son:

Integrantes de Plataforma 4:20 llevarán a cabo movilizaciones a las 12:00 horas en Monumento a la Madre ubicado en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc; Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez y en Av. Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una manifestación a las 16:00 horas en Palacio Nacional en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Los manifestantes denuncian un posible recorte de 50% al presupuesto destinado al pago del personal eventual.

El Movimiento de Regeneración sindical se manifestará durante el día en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez para establecer mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Afectaciones por eventos artísticos y culturales

Además de las manifestaciones, en las 16 alcaldías de CDMX se llevarán a cabo eventos por el Aniversario del Grito de Independencia y en el Zócalo capitalino habrá una ceremonia cívica a partir de las 23:00 horas desde el balcón central de Palacio Nacional donde el ejecutivo realizará el Grito de Independencia.

En Tlalpan se lleva a cabo la Feria del Elote en el Auditorio Ejidal de San Miguel Topilejo.

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