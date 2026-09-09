Liverpool remata cámara individual de seguridad con visión nocturna inalámbrica de 360 grados con casi $1,000 de descuento

Los hogares y comercios pequeños mexicanos que buscan reforzar la seguridad de sus propiedades sin realizar instalaciones cableadas costosas frecuentemente optan por las cámaras IP inalámbricas con control remoto vía smartphone. Liverpool tiene disponible una alternativa importante para audiencia con este requerimiento: una cámara individual de seguridad con visión nocturna inalámbrica de 360 grados y resolución 3K para uso exterior.

El precio actual de esta cámara se ubica en $3,839 pesos frente a los $4,799 pesos que marca su precio de catálogo original, con una diferencia de casi $1,000 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 9 meses sin intereses con tarjetas participantes, aunque el plan a 9 meses acumula un recargo aproximado de $240 pesos respecto al precio de contado.

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Cámara individual de seguridad Eufy con visión nocturna en Liverpool (Liverpool)

Características destacadas de la cámara de seguridad 360° con visión nocturna

La característica más destacada de esta cámara es su combinación de rotación panorámica de 360 grados con motor motorizado + visión nocturna infrarroja + resolución 3K, configuración que permite cubrir áreas amplias del exterior de la propiedad sin necesidad de instalar múltiples cámaras en distintos ángulos. La resolución 3K representa una calidad de imagen superior al estándar 2K convencional, característica útil para identificar rostros, placas vehiculares y detalles específicos durante la reproducción de las grabaciones.

Su conectividad Wi-Fi inalámbrica elimina la necesidad de instalaciones cableadas complejas y permite gestionar el dispositivo desde cualquier ubicación mediante la aplicación móvil oficial compatible con smartphones Android e iPhone. El sistema de detección de movimiento envía notificaciones automáticas al smartphone del usuario cuando detecta actividad en el rango de vigilancia, característica útil para audiencia que requiere monitoreo continuo sin estar frente a la pantalla del equipo.

Entre sus características destacan:

Resolución 3K (superior a 2K estándar)

(superior a 2K estándar) Rango de visión 360 grados panorámico

panorámico Motor motorizado para rotación automática

Conectividad Wi-Fi inalámbrica

inalámbrica Visión nocturna LED infrarroja

LED infrarroja Uso exterior con protección IP

con protección IP Detección de movimiento con notificaciones

con notificaciones Comunicación bidireccional con micrófono y altavoz

con micrófono y altavoz App de control para Android e iPhone

Almacenamiento local vía microSD

Grabación continua o por eventos

La cámara cuenta con garantía oficial del fabricante cubriendo defectos de fabricación en el sensor de imagen, motor de rotación, sistemas electrónicos internos, sistema Wi-Fi, LED infrarrojos y accesorios originales incluidos en el empaque. Es importante mencionar que la cobertura estándar del segmento cámaras de seguridad IP suele incluir período básico según política vigente del fabricante para esta línea específica, y se recomienda registrar el equipo en la aplicación oficial desde la primera configuración para facilitar cualquier gestión de garantía posterior.

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