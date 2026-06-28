Bodega Aurrera rebaja el refrigerador Whirlpool Xpert Inverter de 9 pies cúbicos con motor de bajo consumo y diseño Top Mount

Bodega Aurrera sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de refrigeradores compactos accesibles. El Refrigerador Whirlpool Xpert Inverter Top Mount de 9 pies cúbicos, modelo WT02409D —diseño compacto con acabado mate y tecnología Xpert Inverter— pasó de $10,799 a $8,199 pesos, lo que representa un ahorro directo de $2,600 pesos sobre el precio de catálogo.

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El esquema de pagos contempla hasta 12 meses sin intereses de $683.25 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad accesible para el presupuesto familiar. Bodega Aurrera ofrece también las opciones habituales: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de recoger en sucursal sin costo, lo que reduce los tiempos de entrega para clientes en ciudades grandes.

Qué ofrece el refrigerador Whirlpool Xpert Inverter de 9 pies cúbicos

El Whirlpool WT02409D es uno de los modelos compactos de la familia Xpert Inverter de Whirlpool —línea de refrigeradores premium accesibles con eficiencia energética— y se posiciona como propuesta ideal dentro del segmento de refrigeradores compactos para departamentos, estudios y oficinas mexicanas. La diferencia técnica frente a refrigeradores compactos convencionales se concentra en cuatro áreas: tecnología Xpert Inverter con compresor de potencia variable que reduce el consumo eléctrico hasta 15% y el ruido hasta 15% frente a modelos tradicionales sin Inverter, cajón especial Cold Room con control de humedad que conserva frutas y verduras frescas hasta 15 días, sistemas Xpert Spaces y Xpert Flex para organización flexible interior, y puerta reversible que se adapta a cualquier configuración de cocina mexicana.

Refrigerador Xpert Inverter Top Mount 9 en Bodega Aurrera Ahorro de $2,600 y con hasta 12 meses sin intereses. (Bodega Aurrera)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Whirlpool México y Bodega Aurrera para el modelo WT02409D:

Capacidad: 9 pies cúbicos (247 litros), diseñado para hogares pequeños, departamentos, estudios u oficinas donde el espacio es limitado.

(247 litros), diseñado para hogares pequeños, departamentos, estudios u oficinas donde el espacio es limitado. Diseño: Top Mount con congelador superior y refrigerador inferior, configuración tradicional que facilita el acceso a los alimentos más utilizados.

con congelador superior y refrigerador inferior, configuración tradicional que facilita el acceso a los alimentos más utilizados. Tecnología: Xpert Inverter con compresor de potencia variable que mantiene la temperatura interna estable, reduce el consumo eléctrico hasta 15% y disminuye el ruido hasta 15% frente a modelos convencionales sin Inverter.

con compresor de potencia variable que mantiene la temperatura interna estable, reduce el consumo eléctrico hasta y disminuye el ruido hasta frente a modelos convencionales sin Inverter. Cajón Cold Room: espacio especial con control de humedad para conservar frutas y verduras frescas hasta 15 días sin pérdida de sabor ni textura.

espacio especial con control de humedad para conservar frutas y verduras frescas hasta sin pérdida de sabor ni textura. Xpert Spaces: sistema de compartimentos especiales diseñados para diferentes tipos de alimentos (botellas, vegetales, productos delicados).

sistema de compartimentos especiales diseñados para diferentes tipos de alimentos (botellas, vegetales, productos delicados). Xpert Flex: sistema flexible de organización interior que se adapta a las necesidades del usuario.

sistema flexible de organización interior que se adapta a las necesidades del usuario. Xpert Fresh: sistema de conservación prolongada que mantiene los alimentos frescos por más tiempo.

sistema de conservación prolongada que mantiene los alimentos frescos por más tiempo. Freezer superior: con control de temperatura independiente del refrigerador.

con control de temperatura independiente del refrigerador. Puerta reversible: permite ajustar el sentido de apertura (hacia la derecha o izquierda) según la configuración de la cocina.

permite ajustar el sentido de apertura (hacia la derecha o izquierda) según la configuración de la cocina. Acabado: mate moderno y elegante que se integra a cualquier estilo de decoración (también disponible en color gris/plateado según versión).

mate moderno y elegante que se integra a cualquier estilo de decoración (también disponible en color gris/plateado según versión). Dimensiones: 55 cm de ancho x 1.67 m de alto x 60 cm de profundidad , formato compacto ideal para espacios reducidos.

, formato compacto ideal para espacios reducidos. Voltaje: 127V (compatible con la red eléctrica residencial estándar mexicana).

127V (compatible con la red eléctrica residencial estándar mexicana). Operación silenciosa: ambiente más tranquilo gracias al compresor Inverter.

ambiente más tranquilo gracias al compresor Inverter. Iluminación interior: luz LED interna para facilitar la visualización de alimentos.

luz LED interna para facilitar la visualización de alimentos. Control de temperatura: independiente para refrigerador y freezer.

independiente para refrigerador y freezer. Garantía: un año de garantía oficial Whirlpool México que cubre defectos de fábrica.

Forma de envío en Bodega Aurrera y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones del empaque del refrigerador (más de 1.67 metros de alto), Bodega Aurrera recomienda verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega. El servicio de mensajería deja el equipo en la entrada del domicilio en planta baja, sin subir escaleras ni usar elevadores ni desempacar el equipo, según las condiciones estándar de Bodega Aurrera para electrodomésticos de gran formato. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Whirlpool México que cubre defectos de fábrica del compresor Inverter, sistema de enfriamiento y componentes electrónicos; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. La instalación profesional —que incluye conexión a la red eléctrica y nivelación del equipo— no está incluida en el precio del producto y puede contratarse por separado con un técnico certificado Whirlpool o con el servicio de instalación profesional autorizado. Bodega Aurrera también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

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