Bodega Aurrera remata la freidora de aire MasterChef de 12 litros con $2,300 pesos de descuento

Los hogares mexicanos que buscan reducir el consumo de aceite en las preparaciones cotidianas sin renunciar al sabor característico de los alimentos fritos han encontrado en las freidoras de aire una alternativa práctica que se popularizó ampliamente durante los últimos años. Bodega Aurrera tiene disponible una oferta importante dentro del segmento familiar amplio: la freidora de aire MasterChef Digital de 12 litros en color negro por $1,699 pesos.

El precio actual de esta freidora tiene un fuerte descuento de $2,300 pesos respecto a los $3,999 pesos que marca su precio de catálogo original. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Características destacadas de la freidora de aire MasterChef 12 litros

La característica más destacada de esta freidora es su capacidad XXL de 12 litros, formato ideal para familias medianas y grandes de 4 a 6 integrantes que preparan cantidades amplias de alimentos en una sola sesión. Esta capacidad supera considerablemente los formatos convencionales del segmento accesible (típicamente entre 3 y 6 litros), permitiendo preparar pollo entero, cantidades grandes de papas, verduras al horno para toda la familia o incluso postres en una sola operación sin necesidad de dividir la comida en varios ciclos.

Freidora De Aire MasterChef Digital 12 Litros en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

Su tecnología Air Fryer utiliza aire caliente circulante para cocinar los alimentos con hasta 85 por ciento menos aceite que las freidoras tradicionales, característica que reduce el consumo de grasa en las preparaciones familiares sin sacrificar el sabor y la textura crujiente característica de los alimentos fritos. El panel digital táctil integrado incluye múltiples programas preinstalados (pollo, papas, pescado, verduras, carne, postres) que ajustan automáticamente la temperatura y tiempo según el tipo de alimento seleccionado.

Entre sus características destacan:

Marca MasterChef Digital

Digital Capacidad 12 litros formato XXL familiar

formato XXL familiar Color negro

Tecnología Air Fryer con aire caliente circulante

con aire caliente circulante Hasta 85% menos aceite que fritura tradicional

que fritura tradicional Panel digital táctil con pantalla LED

con pantalla LED Múltiples programas preinstalados

preinstalados Rango de temperatura 80°C a 200°C

Temporizador hasta 60 minutos

Función Timer + Auto Off

Canastilla removible antiadherente

antiadherente Sistema de ventilación integrado

Voltaje 127V estándar

estándar Ideal para familias medianas y grandes

La freidora de aire cuenta con garantía oficial del fabricante cubriendo defectos de fabricación en el sistema de calentamiento, panel digital táctil, sistema de ventilación, canastilla removible y accesorios originales incluidos en el empaque. Es importante seguir las instrucciones del manual de uso incluido para preservar la vigencia de la garantía, particularmente evitar el uso de utensilios metálicos que puedan rayar el recubrimiento antiadherente de la canastilla removible.

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