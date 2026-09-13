¿Vas en Metro o Metrobús CDMX hoy 13 de septiembre? Estaciones cerradas y rutas alternas a L12 por contingencia ambiental

Aunque es domingo y día de descanso, sin duda será difícil para las familias de la Ciudad de México (CDMX) debido a que se activó a la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, así como cierre de estaciones a la Línea 12 del Metro.

Como se mencionó, la famosa línea dorada no tiene servicio en el tramo de Tláhuac a Lomas Estrella, por lo que habrá servicio de RTP durante este domingo 13 de septiembre.

Mientras tanto, el Metrobús CDMX tiene servicio especial en la Línea 7 este domingo debido a Paseo Dominical durante las primeras horas del día.

#AvisoMetro: Debido a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, del 12 al 16 de septiembre la Línea 12 operará únicamente de Mixcoac a San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos.



Tramo cerrado y sin servicio de trenes: de Tláhuac a Lomas Estrella.



Transporte alternativo:… pic.twitter.com/jyylV47WRX — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 10, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 13 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy 13 de septiembre?

07:20 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 3 del Metro CDMX

07:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX este domingo

06:00 horas: en la Línea 7 del Metrobús CDMX solo hay servicio de Indios Verdes a La Diana

solo hay 05:11 horas: sin servicio en la estación Obrero Mundial de la Línea 3 del Metrobús CDMX

del Metrobús CDMX 05:10 horas: sin servicio de Chapultepec a Campo Marte de la Línea 7 del Metrobús CDMX. Tampoco hay servicio en la Ruta Alameda Tacubaya

del Metrobús CDMX. 04:30 horas: inicio del servicio del Metrobús CDMX

Rutas alternas de la Línea 12 del Metro CDMX

¿Vas a tomar la Línea 12 del Metrobús CDMX hoy? Entonces toma en cuenta que estas son las alternativas de la dorada durante este domingo.

El servicio de la línea dorada va desde Mixcoac a San Andrés Tomatlán, pero si tú tienes que ir o pasar o llegar hasta Tláhuac, entonces puedes tomar el servicio provisional de RTP que tiene paradas en:

Tláhuac

San Andrés Tomatlán

Culhuacán

Atlalilco

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.