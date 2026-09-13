¿Vas en Metro o Metrobús CDMX hoy 13 de septiembre? Estaciones cerradas y rutas alternas a L12 por contingencia ambiental

Aunque es domingo y día de descanso, sin duda será difícil para las familias de la Ciudad de México (CDMX) debido a que se activó a la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, así como cierre de estaciones a la Línea 12 del Metro.
Como se mencionó, la famosa línea dorada no tiene servicio en el tramo de Tláhuac a Lomas Estrella, por lo que habrá servicio de RTP durante este domingo 13 de septiembre.
Mientras tanto, el Metrobús CDMX tiene servicio especial en la Línea 7 este domingo debido a Paseo Dominical durante las primeras horas del día.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 13 de septiembre
¿Cómo va el Metro CDMX hoy 13 de septiembre?
- 07:20 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 3 del Metro CDMX
- 07:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
Así avanza el Metrobús CDMX este domingo
- 06:00 horas: en la Línea 7 del Metrobús CDMX solo hay servicio de Indios Verdes a La Diana
- 05:11 horas: sin servicio en la estación Obrero Mundial de la Línea 3 del Metrobús CDMX
- 05:10 horas: sin servicio de Chapultepec a Campo Marte de la Línea 7 del Metrobús CDMX. Tampoco hay servicio en la Ruta Alameda Tacubaya
- 04:30 horas: inicio del servicio del Metrobús CDMX
Rutas alternas de la Línea 12 del Metro CDMX
¿Vas a tomar la Línea 12 del Metrobús CDMX hoy? Entonces toma en cuenta que estas son las alternativas de la dorada durante este domingo.
El servicio de la línea dorada va desde Mixcoac a San Andrés Tomatlán, pero si tú tienes que ir o pasar o llegar hasta Tláhuac, entonces puedes tomar el servicio provisional de RTP que tiene paradas en:
- Tláhuac
- San Andrés Tomatlán
- Culhuacán
- Atlalilco
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