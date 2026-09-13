Tramontina lo confirma: que tu cuchillo diga ‘apto para lavavajillas’ no significa que debas lavarlo ahí

Los hogares mexicanos que utilizan lavavajillas doméstico frecuentemente incluyen los cuchillos junto con el resto de utensilios de cocina asumiendo que el ciclo automatizado es igual de seguro que el lavado manual. Tramontina advierte explícitamente en su blog corporativo oficial que aunque los cuchillos puedan etiquetarse como “aptos para lavavajillas”, esta opción no es la mejor para preservar el filo, los mangos y la vida útil general del utensilio.

Según la información oficial publicada en el blog corporativo Tramontina Argentina, la marca brasileña con presencia internacional recomienda de manera explícita el lavado manual, secado inmediato y guardado seguro como el único procedimiento óptimo para preservar cuchillos de acero durante los años de vida útil del producto.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Qué dice Tramontina sobre el lavavajillas y los cuchillos

El blog oficial Tramontina identifica tres motivos técnicos verificables por los cuales el lavavajillas no es la mejor opción para cuchillos de acero, incluso cuando el producto está etiquetado como apto para este tipo de lavado automatizado:

El chorro de agua caliente deteriora progresivamente los mangos de madera o de polímeros delicados

deteriora progresivamente los mangos de madera o de polímeros delicados La fricción entre utensilios durante el ciclo puede mellar la hoja del cuchillo

durante el ciclo puede mellar la hoja del cuchillo Los productos abrasivos del detergente lavavajillas reducen la vida útil del filo

Lavavajillas (Whirlpool)

Estas tres condiciones combinadas explican por qué los cuchillos lavados regularmente en lavavajillas pierden filo más rápido + presentan mangos deteriorados progresivamente + requieren afilado o reemplazo antes de tiempo. Tramontina recomienda como alternativa exclusiva el lavado manual con agua tibia, detergente suave y secado inmediato con paño suave.

Recomendaciones oficiales Tramontina para preservar los cuchillos

Adicionalmente a la advertencia sobre lavavajillas, el blog oficial Tramontina identifica varios hábitos cotidianos que afectan la vida útil de los cuchillos y ofrece recomendaciones específicas verificables:

Lavar los cuchillos apenas se usan con agua tibia y detergente suave

con agua tibia y detergente suave Evitar el remojo prolongado — el contacto con el agua acelera la corrosión

— el contacto con el agua acelera la corrosión Secar inmediatamente con un paño suave para evitar marcas

con un paño suave para evitar marcas Usar barras magnéticas para almacenamiento sin dañar el filo

para almacenamiento sin dañar el filo Bloques de madera que mantienen cada hoja separada y protegida

que mantienen cada hoja separada y protegida Fundas plásticas individuales para espacios reducidos

individuales para espacios reducidos Evitar cajones con otros utensilios metálicos que puedan mellar la hoja

que puedan mellar la hoja No usar el cuchillo para abrir envases o tapas

No cortar sobre platos + cerámica + vidrio (superficies duras)

(superficies duras) No golpear el cuchillo para despegar restos de comida

para despegar restos de comida Preferir tablas de madera o polímero que amortiguan el impacto

que amortiguan el impacto Cuidado especial mangos de madera: no sumergir + secar al instante + aceite o cera protectora ocasional

Antes de aplicar cualquier procedimiento de limpieza o almacenamiento en los cuchillos del hogar, es fundamental consultar siempre las especificaciones específicas del fabricante de cada cuchillo (Tramontina Century, Dynamic, Polywood, Tradicional, Sushi y otros modelos) ya que las condiciones de cuidado pueden variar según la línea específica y el material del mango.

El uso indebido de lavavajillas puede acortar significativamente la vida útil de los cuchillos incluso cuando el producto está etiquetado como apto para este método, por lo que resulta fundamental seguir las recomendaciones oficiales del fabricante para preservar la calidad del utensilio durante los años de uso cotidiano.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.