Nicole Arnold, especialista en Seguridad Alimentaria: “La mantequilla sin sal debe mantenerse en el refrigerador y no debe estar afuera más de 30-60 minutos”

Dejar la mantequilla fuera del refrigerador puede ser práctico, pero no todas se conservan igual. En una guía de American Association of Retired Persons (AARP) sobre almacenamiento de alimentos, las especialistas Nicole Arnold y Julie Kramer, mencionaron que los alimentos fríos, como la mantequilla, no deben quedar fuera más de 30 a 60 minutos.

Y es que debido a su misma naturaleza, este alimento puede sufrir cambios en su sabor, textura y vida útil si permanece más del tiempo recomendado.

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¿Por qué el frío ayuda a conservar mejor los alimentos?

A través del sitio especializado AARP, Arnold, profesora adjunta y especialista en Seguridad Alimentaria de la Universidad Estatal de Ohio, explicó que mantener los alimentos fríos ayuda a conservar su calidad y, al mismo tiempo, frena la multiplicación de microorganismos dañinos.

De acuerdo con Arnold, la refrigeración ayuda a mantener por más tiempo:

Sabor

Color

Textura

Vida útil

Además, las bajas temperaturas retrasan la descomposición y el crecimiento de microorganismos.

Eso sí, no todos los productos se elaboran de la misma manera. Por ello, la especialista recomienda revisar las indicaciones de almacenamiento de la etiqueta, ya que la receta y el procesamiento pueden cambiar incluso entre alimentos similares.

MANTEQUILLA CASERA

📹caroespinal.reposteria | Caro, Tu profe!



Te dejo varias cosas a tener en cuenta, cuando hagas tu mantequilla 🧈 casera:

- utiliza una crema de leche, heavy cream o nata para montar de buena calidad. Con mínimo 35% de grasa (lee el empaque).

- bate a… pic.twitter.com/CuyXBkZWIE — El Fogón de Palo🔥 (@fogondpalo) October 23, 2025

Cómo guardar la mantequilla según el tipo

En el caso de la mantequilla, la sal sí hace una diferencia. Kramer, dietista registrada de Northwell Health, añadió que este elemento actúa como conservador y que, además, el alto contenido de grasa permite que este producto se deteriore más lentamente que otros lácteos.

Por ello, la forma de guardarla cambia según el tipo y la temperatura de la cocina:

Mantequilla sin sal : debe mantenerse en el refrigerador y no permanecer fuera más de 30 a 60 minutos

debe mantenerse en el refrigerador y no permanecer fuera más de Mantequilla salada: puede quedarse en la encimera uno o dos días , siempre que la cocina esté por debajo de 21 °C

puede quedarse en la encimera , siempre que la cocina esté por debajo de Mantequilla batida: el National Dairy Council (NDC) también recomienda refrigerarla

el también recomienda refrigerarla Si la cocina supera los 21 °C: lo recomendable es refrigerar cualquier tipo de mantequilla

Además, la guía FoodKeeper del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señala que la mantequilla puede conservarse de uno a dos meses en refrigeración y de seis a nueve meses en el congelador.

Ahora bien, si prefieres tener mantequilla blanda para untar, el National Dairy Council recomienda optar por la salada y no dejarla fuera más de uno o dos días. Ante cualquier duda, lo más seguro es refrigerarla.

Otros alimentos que también conviene revisar antes de guardarlos

La guía de AARP también incluye otros productos cotidianos que suelen generar dudas entre la despensa y el refrigerador:

Enlatados abiertos: carnes y pescados deben refrigerarse

carnes y pescados deben refrigerarse Huevos: en Estados Unidos se mantienen refrigerados

en Estados Unidos se mantienen refrigerados Harina integral: el frío ayuda a conservarla durante más tiempo

el frío ayuda a conservarla durante más tiempo Salsa picante: refrigerarla puede prolongar su calidad

refrigerarla puede prolongar su calidad Mermeladas y jaleas: conviene refrigerarlas después de abrir

conviene refrigerarlas después de abrir Kétchup: el frío ayuda a mantener su calidad una vez abierto

el frío ayuda a mantener su calidad una vez abierto Jarabe de arce: la refrigeración prolonga su conservación

la refrigeración prolonga su conservación Mayonesa: debe refrigerarse después de abrir

debe refrigerarse después de abrir Mantequilla de maní natural: conviene mantenerla refrigerada

conviene mantenerla refrigerada Pepinillos y aceitunas: refrigerar después de abrir

refrigerar después de abrir Aderezos: mantener en frío una vez abiertos

En cualquier caso, la etiqueta del fabricante debe ser la primera referencia, sobre todo después de abrir el producto, ya que las condiciones de almacenamiento pueden variar.

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