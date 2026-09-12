Coyote vs. ACME logró darle la vuelta a una historia que parecía tener un final bastante distinto, pues, después de que Warner Bros. decidió no estrenar la película en 2023, la cinta finalmente llegó a los cines y ahora sus números en taquilla volvieron a poner aquella decisión bajo los reflectores.

La producción de Looney Tunes, que estuvo a punto de quedarse guardada, ya suma una importante cantidad de dinero en taquilla y, de paso, consiguió que en México el público le diera una bienvenida bastante fuerte.

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¿Cuánto ha recaudado Coyote vs. ACME?

Coyote vs. ACME ya supera los 58.6 millones de dólares en taquilla mundial, de acuerdo con el registro más reciente de Box Office Mojo; de esa cantidad, alrededor de 41.5 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá, mientras que el resto proviene de mercados internacionales.

En México, Coyote vs. ACME también está dando la sorpresa; de acuerdo con CANACINE, la película recaudó 73.84 millones de pesos y llevó a 1.17 millones de personas a las salas durante su primer fin de semana.

Para el corte del 3 al 6 de septiembre, ya acumulaba 163.53 millones de pesos y 2.47 millones de asistentes, manteniéndose en el primer lugar de la taquilla nacional.

Y aquí aparece el dato que hizo que esta historia volviera a llamar la atención: la recaudación mundial de Coyote vs. ACME ya superó los 30 millones de dólares que Warner Bros. buscaba obtener mediante una deducción fiscal cuando decidió archivar la película.

Eso sí, que la película haya recaudado más de 30 millones de dólares no significa que Warner Bros. haya perdido esa cantidad ni que Coyote vs. ACME ya sea un éxito financiero, ya que la taquilla bruta todavía debe repartirse entre exhibidores y distribuidores, además de considerar los costos de producción, promoción y distribución.

Pero como dato para esta historia, la comparación está bastante buena: la película que Warner Bros. quiso guardar para obtener un beneficio fiscal terminó recaudando más dinero del que el estudio buscaba obtener con aquella decisión.

¿Por qué Warner Bros. quería cancelar Coyote vs. ACME?

En noviembre de 2023, Warner Bros. decidió archivar la cinta pese a que ya estaba terminada; el estudio buscaba obtener una deducción fiscal estimada en 30 millones de dólares, registrando la producción como una pérdida y manteniéndola fuera de circulación comercial.

La decisión provocó críticas de los realizadores, actores, animadores y fans, que no entendían cómo una película terminada podía pasar directamente de los estudios al cajón, y la historia pudo terminar ahí.

Pero Warner Bros. permitió posteriormente que el proyecto fuera ofrecido a otros distribuidores; después de varios intentos, Ketchup Entertainment adquirió los derechos mundiales de distribución y consiguió que la película tuviera finalmente un estreno en cines.

El acuerdo fue reportado en alrededor de 50 millones de dólares; Ketchup también se encargó de darle nueva vida a la campaña de la película y vaya que funcionó: después de años de escuchar que probablemente nunca veríamos al Coyote en la pantalla grande, finalmente llegó el momento de comprar el boleto.

¿De qué trata Coyote vs. ACME?

Después de años de que los productos de ACME terminen explotándole en la cara, literalmente, Wile E. Coyote decide que ya fue suficiente.

Esta vez no va detrás del Correcaminos con otro cohete o una trampa imposible, va contra ACME, pero en los tribunales.

El Coyote contrata a Kevin Avery, un abogado interpretado por Will Forte, para demandar a la compañía por todos los productos defectuosos que han convertido su persecución del Correcaminos en una colección interminable de accidentes.

Del otro lado está Buddy Crane, el abogado de ACME interpretado por John Cena; Lana Condor también forma parte del elenco como Paige Avery.

Y claro, la gracia está en que los productos que durante décadas vimos destruir al Coyote ahora prácticamente se convierten en evidencia.

Por ahora, Coyote vs. ACME sigue dando la sorpresa en taquilla y la película de Looney Tunes continúa sumando millones; nada mal para una cinta que estuvo a punto de no llegar al cine.

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