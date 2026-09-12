Walmart remata la pantalla Samsung 58 pulgadas Smart TV Crystal UHD 4K con 15% de descuento

¿Buscas una experiencia visual impresionante? Walmart remata la pantalla de 58 Pulgadas Smart TV Crystal UHD 4K UN-58U8000 Samsung LED.
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Pantalla Samsung 58 pulgadas precio
La pantalla está en remate en Walmart por $7,549 MXN, cuando costaba $8,881 MXN, lo que permite un ahorro de $1,332 MXN.
También se puede comprar hasta a 15 meses sin intereses de $503.27 MXN o hasta 8 plazos con CASHI. Puedes comprarla aquí.
Pantalla Samsung 58 pulgadas características
La Samsung Crystal UHD 4K de 58 pulgadas (UN-58U8000) es una Smart TV de gama de entrada que ofrece resolución Ultra HD 4K y un diseño delgado. Puedes consultar más detalles oficiales en la 58″ Crystal UHD U8000F 4K Smart TV de Samsung.
- Imagen y pantalla: Resolución de 3840 x 2160 píxeles (4K UHD) con tecnología de color PurColor / Dynamic Crystal Color y soporte para HDR10+.
- Procesador: Cuenta con el Crystal Processor 4K para escalar contenido de menor resolución a calidad 4K (4K Upscaling).
- Sonido: Potencia de bocinas integradas de 20 W con tecnología Q-Symphony y Adaptive Sound.
- Conectividad: 3 puertos HDMI, puertos USB, Wi-Fi integrado y Bluetooth.
- Sistema operativo: Funciona con Tizen OS, dando acceso a las principales plataformas de streaming y Samsung TV Plus.
Compatible con otros dispositivos y accesorios Samsung para una experiencia completa.
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