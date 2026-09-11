Vanelly Zavala reaparece y niega haber fingido su muerte por tanda de 1 millón de pesos

La historia de Vanelly Zavala Hernández, una mujer de Nuevo León señalada en redes sociales por presuntamente haber fingido su muerte para evitar el pago de una tanda cercana al millón de pesos, dio un nuevo giro luego de que reapareciera públicamente.

Durante los últimos días, el caso se volvió viral después de que comenzaran a circular publicaciones y esquelas que anunciaban el fallecimiento de Zavala, quien presuntamente organizaba tandas en el municipio de Juárez, Nuevo León.

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Vanelly Zavala niega haber fingido su muerte

Ante la difusión de estas versiones, Vanelly Zavala reapareció en redes sociales y rechazó haber fingido su muerte.

En una publicación, la mujer aseguró que se encuentra con vida y cuestionó las acusaciones que comenzaron a circular sobre ella.

Incluso compartió un mensaje en el que afirmó: “Si algún día me caigo, me volveré a levantar”, con lo que respondió a la polémica que se generó alrededor de su nombre.

Su reaparición contradice las versiones que inicialmente circularon en redes sociales y que aseguraban que había utilizado una supuesta muerte como mecanismo para evadir a quienes le entregaron dinero.

Además, también señaló que ya comenzó a comunicarse con sus clientes: “Estoy poniéndome al corriente de todo”, escribió la mujer.

Funeraria desmintió la muerte de Vanelly Zavala

Pero además de los reclamos por parte de usuarios en redes sociales, la funeraria La Fe, salió a desmentir la muerte de Vanelly mediante un comunicado.

“Capillas Funerarias La Fé informa a nuestros clientes, proveedores, colaboradores y al público en general que la persona mencionada en la imagen identificada como Vanelly Zavala no se está velando en nuestras instalaciones”, indica la publicación.

Funeraria La Fe (Redes Sociales)

Por ahora, el dato confirmado es que Vanelly Zavala reapareció y negó haber fingido su muerte, mientras la historia continúa generando reacciones en redes sociales.

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