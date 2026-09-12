Fecha y horario para ver los Premios Emmy 2026 que destacan lo mejor de la televisión

Los Premios Emmy son un reconocimiento para lo más destacado de la industria de la televisión incluyendo series, miniseries y películas y si quieres conocer a los ganadores, te decimos a qué hora y dónde verlos.

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¿A qué hora y dónde ver los premios Emmy 2026?

La 78 edición de los Premios Emmy se llevarán a cabo el lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y la transmisión comenzará a las 17:00 horas de México y la premiación comenzará a las 18:00 horas.

Podrás verlo a través de la plataforma de HBO Max y la conductora será Mariska Hargitay, conocida por su papel en Law & Order: Special Victims Unit convirtiéndose en la primera mujer en conducir la ceremonia en solitario en los últimos 15 años.

¿Qué series tienen más nominaciones?

Las series que cuentan con más nominaciones este 2026 son:

The Pitt con 25 nominaciones

Hacks con 24 nominaciones

Widow’s Bay con 19 nominaciones

Pluribus con 18 nominaciones

Para conocer la lista completa puedes ingresar al siguiente enlace.

¿Cuáles son los mayores récords en los Emmy?

El programa con más nominaciones a lo largo de la historia es Saturday Night Live con 340 a lo largo de todas sus temporadas. Mientras que la persona con mas nominaciones es Lorne Michaels, creador de Saturday Night Live.

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