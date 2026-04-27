Alarmante cifra en México: aseguran que se desperdician hasta 80 kilos de comida por persona

Según el estudio, las principales razones del desperdicio de alimentos se relaciona con compras sin planeación y porciones mayores a las necesarias.

Según el estudio, las principales razones del desperdicio de alimentos se relaciona con compras sin planeación y porciones mayores a las necesarias. | ANDREY POPOV / GETTY IMAGES

En México, el desperdicio de alimentos no siempre es evidente. Muchas veces ocurre en el día a día sin notarlo: en la fruta que se queda de más, el pan que pierde frescura o las tortillas que sobran al final del día. Detrás de esos hábitos diarios se esconde un problema mayor que impacta tanto a los hogares como al entorno.

De acuerdo con la Red de Bancos de Alimentos de México de Mérida, en colaboración con estudios especializados, cada persona puede desperdiciar hasta 80 kilos de comida al año, una estimación basada en el análisis de más de mil hogares en distintas ciudades del país.

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¿Qué alimentos se desperdician más en los hogares?

Según las evaluaciones realizadas en 1,119 viviendas, donde se analizaron prácticas de compra, consumo y almacenamiento, los productos que más se tiran suelen ser básicos en la dieta diaria, como frutas, verduras, pan, tortillas y otros alimentos frescos. Esto se relaciona principalmente con compras sin planeación, porciones mayores a las necesarias y dificultades para conservar los alimentos por más tiempo.

En conjunto, estos factores reflejan que el desperdicio no responde a situaciones aisladas, sino a prácticas comunes que se repiten en muchos hogares.

¿Qué tan grande es el problema frente a lo que se logra recuperar?

Mientras millones de kilos de comida se desperdician cada año, diversas instituciones como la red de bancos de alimentos logra rescatar una parte mucho menor. Tan solo en 2025, BAMX recuperó más de 200 mil toneladas de alimentos, que fueron redistribuidas a comunidades y personas en situación vulnerable.

Actualmente, esta organización opera en gran parte del país y atiende a millones de personas. Sin embargo, el volumen que se pierde sigue siendo considerablemente mayor, lo que evidencia el tamaño del desafío.

¿Qué dicen organismos internacionales sobre el desperdicio de comida?

El problema también ha sido documentado a nivel global. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que en México se desperdician entre 20 y 30 millones de toneladas de alimentos al año en toda la cadena.

Además, datos retomados por la Procuraduría Federal del Consumidor señalan que una tercera parte de los alimentos producidos en el mundo no se consume, lo que refleja la magnitud del desperdicio.

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