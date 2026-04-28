Dile "adiós" a las deudas con estos 5 consejos de los expertos.

Dile "adiós" a las deudas con estos 5 consejos de los expertos. | VictorHugoGaribay/Getty Images/iStockphoto

Si siempre te quedas sin dinero en fechas importantes, te tenemos la solución a tus problemas financieros. Sabemos que acabas de sobrevivir a la Semana Santa, y que el Día del Niño, el Día de las Madres y el Día del Padre están a la vuelta de la esquina junto con las vacaciones de verano; entonces, para no pasar penumbras durante las festividades, en adn Noticias te traemos 5 tips de los expertos para disfrutar y celebrar sin afectar tu cartera.

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La clave no está en no dejar de gastar, sino en planear tus compras y crear un presupuesto claro para no poner en riesgo tu paz mental.

5 tips para dejar de generar deudas y anticipar gastos

Pon las fechas en tu radar y en tu presupuesto: Marca en el calendario los meses donde sabes que gastarás más y asígnales un tope desde hoy; recuerda que la prevención es tu mejor amiga

Ajusta antes de que tengas que “apretar el cinturón”: Revisa en qué estás gastando, recorta temporalmente los pequeños consumos diario, como salidas de fin de semana, cafés, compras impulsivas, etc. La idea es liberar dinero para las fechas importantes sin tener que pedir prestado

Haz un “guardadito” constante: No importa si es poco, pero que sea seguro y rutinario, pues separar una pequeña cantidad cada semana o quincena amortigua el golpe en emergencias y ese colchón hará que el gasto no “se sienta fuerte”

Limita el uso de tu tarjeta de crédito: No es una extensión de tu salario, es una herramienta que puedes usarla para pagar ciertos productos o servicios (y que se te regrese en cashback), ya que de no liquidarla a fin de mes te generará el doble de intereses

Lo especial no tiene que ser caro: Olvídate ya de la presión social de dar “un regalo caro” que muchas veces te deja en ceros. Por querer cumplir expectativas descompensamos nuestras necesidades y terminamos pagando los “platos rotos”

Realmente, estos consejos nos obligan a retomar el control del dinero y terminar con la racha de gastos innecesarios. Esto se trata de ajustar poco a poco, no exigirnos ser perfectos pero sí concientizar nuestros ingresos y saber cómo hacerlo rendir.