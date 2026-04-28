Si siempre te quedas sin dinero en fechas importantes, te tenemos la solución a tus problemas financieros. Sabemos que acabas de sobrevivir a la Semana Santa, y que el Día del Niño, el Día de las Madres y el Día del Padre están a la vuelta de la esquina junto con las vacaciones de verano; entonces, para no pasar penumbras durante las festividades, en adn Noticias te traemos 5 tips de los expertos para disfrutar y celebrar sin afectar tu cartera.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Según cifras oficiales de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF),(se abre en nueva pestaña) solo 4 de cada 10 mexicanos llevan un control de sus gastos, y el resultado es que las fechas importantes toma por sorpresa a los otros 6, quienes no tienen dinero para celebrar y terminan por endeudarse.
Por ello, los expertos de Stori lanzaron 5 tips financieros para que tu presupuesto te alcance y no termines ahorcado en deudas. De acuerdo con Mariana Villasuso,(se abre en nueva pestaña) directiva de la fintech mexicana que ofrece productos financieros digitales, el mayor gasto llega cuando los pagos te rebasan.
La clave no está en no dejar de gastar, sino en planear tus compras y crear un presupuesto claro para no poner en riesgo tu paz mental.
5 tips para dejar de generar deudas y anticipar gastos
Pon las fechas en tu radar y en tu presupuesto: Marca en el calendario los meses donde sabes que gastarás más y asígnales un tope desde hoy; recuerda que la prevención es tu mejor amiga
Ajusta antes de que tengas que “apretar el cinturón”: Revisa en qué estás gastando, recorta temporalmente los pequeños consumos diario, como salidas de fin de semana, cafés, compras impulsivas, etc. La idea es liberar dinero para las fechas importantes sin tener que pedir prestado
Haz un “guardadito” constante: No importa si es poco, pero que sea seguro y rutinario, pues separar una pequeña cantidad cada semana o quincena amortigua el golpe en emergencias y ese colchón hará que el gasto no “se sienta fuerte”
Limita el uso de tu tarjeta de crédito: No es una extensión de tu salario, es una herramienta que puedes usarla para pagar ciertos productos o servicios (y que se te regrese en cashback), ya que de no liquidarla a fin de mes te generará el doble de intereses
Lo especial no tiene que ser caro: Olvídate ya de la presión social de dar “un regalo caro” que muchas veces te deja en ceros. Por querer cumplir expectativas descompensamos nuestras necesidades y terminamos pagando los “platos rotos”
Realmente, estos consejos nos obligan a retomar el control del dinero y terminar con la racha de gastos innecesarios. Esto se trata de ajustar poco a poco, no exigirnos ser perfectos pero sí concientizar nuestros ingresos y saber cómo hacerlo rendir.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete anuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.