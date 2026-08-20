¿Sientes que últimamente amaneces con los pies, tobillos, piernas o manos hinchados? Esa sensación de inflamación puede ser bastante incómoda, especialmente cuando aparece después de una comida muy salada, tras pasar varias horas sentada, etc.

La buena noticia es que algunos hábitos de alimentación pueden ayudarte a cuidar tu salud y a reducir uno de los factores que favorecen la retención de líquidos.

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¿Tienes retención de líquidos? Descubre qué alimentos pueden ayudarte a reducir el exceso de sodio y cuidar la salud de tus riñones. (Giulio Fornasar/Getty Images)

¿Qué es la retención de líquidos y por qué se produce?

La retención de líquidos, cuyo término médico es edema, ocurre cuando se acumula un exceso de líquido en los tejidos del organismo, este puede notarse principalmente en piernas, tobillos y pies, aunque también puede aparecer en brazos, manos, abdomen o alrededor de los ojos.

Y tranquilo, pues que un día notes los tobillos un poco más hinchados no significa automáticamente que tengas un problema renal, eso deberá valorarlo y un médico.

El edema puede aparecer después de permanecer mucho tiempo sentado o de pie, consumir demasiada comida salada, durante el embarazo o por cambios hormonales.

También puede ser un efecto secundario de algunos medicamentos o estar relacionado con enfermedades del corazón, hígado, venas o riñones.

Los riñones tienen un papel importante en este equilibrio porque ayudan a controlar la cantidad de agua y minerales del organismo.

Cuando la función renal disminuye, el cuerpo puede tener dificultades para eliminar el exceso de sodio y agua, lo que puede contribuir a la aparición de hinchazón y retención de líquidos.

¿Qué alimentos ayudan a reducir la retención de líquidos?

Aquí está el punto que más nos interesa: si buscas alimentos para la retención de líquidos, no necesitas correr detrás de un supuesto producto “detox”.

Una de las medidas más importantes es reducir el consumo de sodio y darle prioridad a alimentos frescos, como frutas y verduras.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK) recomienda elegir alimentos saludables, reducir la sal y limitar el sodio a menos de 2 mil 300 miligramos al día para la población general.

La National Kidney Foundation también señala que disminuir el sodio puede ayudar a controlar la presión arterial, reducir la retención de líquidos y proteger los riñones.

¿Qué puedes poner en el plato para reducir la retención de líquidos?

Pepino

El pepino es una opción fresca que contiene una buena cantidad de agua y puede incorporarse fácilmente a ensaladas, guarniciones o como botana.

La National Kidney Foundation lo contempla entre las verduras que pueden formar parte de una alimentación adecuada para los riñones.

En su guía de alimentación mexicana también aparece como una alternativa dentro de las verduras que pueden elegirse en determinados planes alimentarios.

Eso sí, que un alimento sea saludable no significa que pueda consumirse sin límites si existe una enfermedad renal, pues cuando la función de los riñones está disminuida, las necesidades de potasio, líquidos y otros nutrientes pueden cambiar.

Piña

La piña puede formar parte de una alimentación equilibrada y aparece entre las frutas que la National Kidney Foundation contempla dentro de determinadas recomendaciones para personas con enfermedad renal.

Eso no significa que la piña “desinflame los riñones” o que su jugo sea un tratamiento para la retención de líquidos.

De hecho, hay una diferencia importante entre comer una porción de fruta y beber grandes cantidades de jugo, especialmente si este lleva azúcar añadida.

Manzana

La manzana es otra alternativa que puede incorporarse a una alimentación saludable; la National Kidney Foundation la incluye entre las frutas que pueden ser una opción para personas que necesitan cuidar determinados nutrientes dentro de su alimentación renal.

Además, elegir una fruta fresca en lugar de una botana procesada y muy salada puede ser una forma sencilla de reducir el consumo de sodio.

Pera

La pera también aparece entre las frutas que pueden incluirse en determinados planes de alimentación para el cuidado renal.

Como ocurre con cualquier alimento, la cantidad adecuada depende de las necesidades de cada persona, especialmente si existe una enfermedad renal diagnosticada.

Verduras frescas

Las verduras frescas son protagonistas cuando hablamos de una alimentación equilibrada y baja en sodio.

El NIDDK recomienda elegir alimentos frescos con mayor frecuencia y reducir productos procesados y empaquetados, ya que muchos de ellos contienen sodio añadido.

Una buena estrategia para que las verduras no sepan a “comida de hospital” es recurrir a hierbas, especias, limón, ajo o chile para darles sabor sin depender de grandes cantidades de sal.

¿La sal provoca retención de líquidos?

El exceso de sodio puede favorecer que el organismo retenga líquidos y también puede contribuir a elevar la presión arterial.

Por eso, cuando hablamos de cómo reducir la retención de líquidos, disminuir el consumo de sal puede ser mucho más relevante que buscar una bebida o alimento con supuestas propiedades diuréticas.

El sodio no solamente está en el salero, puede aparecer en cantidades importantes en alimentos como:

• Chorizo, salchichas y tocino.

• Sopas instantáneas.

• Botanas saladas.

• Alimentos enlatados.

• Algunas salsas y aderezos comerciales.

• Sobres de condimentos.

• Carnes procesadas.

• Comida rápida y productos ultraprocesados.

¿Cuándo la retención de líquidos puede ser una señal de alerta?

Una hinchazón ocasional puede tener causas relativamente sencillas, pero si el edema es persistente o aparece junto con otros síntomas, conviene buscar orientación médica.

Mayo Clinic recomienda consultar a un profesional si existe hinchazón persistente, piel estirada o brillante, o si al presionar la zona queda una hendidura.

La atención debe ser inmediata si la hinchazón se acompaña de falta de aire, dolor en el pecho o latidos cardíacos irregulares, ya que pueden ser señales de una acumulación importante de líquido u otra condición que requiere atención urgente.

También hay que prestar especial atención cuando una pierna se hincha de manera repentina y el aumento de volumen está acompañado de dolor, pues puede tratarse de una trombosis venosa profunda.

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