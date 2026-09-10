Elizabeth Ward, dietista experta en vida saludable: “Las fechas de caducidad en los alimentos envasados indican la calidad del alimento, no su seguridad”

En una guía publicada por Sharon Palmer, dietista especializada en alimentación vegetal, la nutricionista Elizabeth Ward comparte una aclaración útil para muchas familias: las fechas en los alimentos envasados suelen hablar de calidad, no de seguridad.

Eso cambia la forma en que revisas tus latas, frascos y cajas cuando organizas la cocina y quieres evitar desperdicios sin caer en un error de criterio, así como cuando te enfocas en la seguridad alimentaria en tu hogar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué significa esa fecha en realidad en los alimentos envasados?

En la fuente, Ward deja claro que las fechas en los alimentos envasados, no en los alimentos frescos y perecederos, se refieren a la calidad del alimento, no a su seguridad. En la práctica, eso significa que no todo lo que está cerca de vencerse es automáticamente peligroso, pero sí puede dejar de ofrecer la mejor textura, sabor o frescura.

“Tenga en cuenta que las fechas de caducidad en los alimentos envasados, no en los alimentos frescos y perecederos, indican la calidad del alimento, no su seguridad”, explica.

Imagen ilustrativa del orden en la despensa. (Grok)

Para muchas personas, esa distinción es la que más ayuda a tomar decisiones con criterio al abordar la seguridad alimentaria. No se trata de tirar todo lo que está cerca de la fecha de consumo sugerido, sino de entender qué indica esa etiqueta y qué cosas sí requieren revisión más cuidadosa.

Y agrega: “Al reabastecer los estantes, organice los alimentos por categorías. Por ejemplo, agrupe todos los productos enlatados en un solo lugar y por tipo. Revise las fechas de caducidad y coloque los más antiguos al fondo”.

Cómo organizar la despensa sin perder tiempo ni dinero

En el mismo artículo, Palmer comparte declaraciones de otras expertas en cuanto a la organización de la despensa. “Empieza sacando todo de los armarios. Limpia los estantes antes de volver a guardar todo. Organiza los productos de una manera que funcione para ti: todas las conservas juntas, las mantequillas de nuez y semillas juntas, etc.” recomienda Lisa Young, doctora en nutrición y dietista registrada.

Cuando organizas por categorías, también evitas duplicados, por lo que puedes usar primero lo más viejo y te resulta más fácil planificar comidas con lo que ya tienes. Eso suma en dos sentidos: ahorras dinero y reduces el desperdicio.

¿Por qué importa el orden en la cocina?

El artículo de Palmer no habla solo de orden, sino de una idea más grande: una despensa bien organizada ayuda a cocinar con menos estrés y a aprovechar mejor los alimentos que ya tienes en casa. En el texto, la autora explica que “una despensa bien organizada es el secreto para cocinar con menos estrés, ahorrar tiempo y reducir el desperdicio de alimentos”.

“Me gusta reorganizar usando recipientes básicos para poder sacar los alimentos de la despensa fácilmente. Agrúpalos por tipo, por los que más se usan o como mejor te parezca para tu familia”, agrega Niki Morgan, dietista registrada de New Frontier Nutrition .

¿Qué puedes hacer hoy mismo en tu cocina?

Si quieres poner esta idea en práctica, puedes empezar con un chequeo rápido:

Saca todo lo que tienes en la despensa y separa por categorías.

Revisa las fechas de los alimentos envasados con criterio.

Pon primero lo más viejo y deja lo más nuevo atrás.

Guarda los productos por tipo para encontrarlos con facilidad.

Si algo tiene olor, textura o aspecto extraño, descártalo.

En resumen, la recomendación del artículo sirve para cambiar la forma en que miras las fechas de los alimentos envasados. No siempre indican un riesgo para la salud, pero sí pueden ayudarte a decidir qué usar antes, qué guardar mejor y qué tirar sin dudas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.