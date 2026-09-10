Apple Duo vs Samsung Flip y Fold: Características y precios

En el mercado podemos encontrar una gran variedad de teléfonos inteligente sy los plegables se han popularizado, Samsung lanzó el Flip y el Fold y ahora Apple presentó el iPhone Duo, estas son sus características y precios.

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Características del Samsung Flip, Fold vs iPhone Duo

El Samsung Galaxy Z Flip tiene:

Pantalla interna de 6.9 pulgadas y externa FlexWindow para ver notificaciones y usar widgets

y externa FlexWindow para ver notificaciones y usar widgets Memoria RAM de 12 GB y almacenamiento de 512 GB con conectividad 5G

y almacenamiento de 512 GB con conectividad 5G La batería tiene capacidad de 4300 mAh con carga rápida y optimización inteligente

tiene capacidad de con carga rápida y optimización inteligente Sistema FlexCam avanzado con asistencia de fotos y modo de pliegue flexible

El Fold tiene:

Pantalla principal de 7.3 pulgadas Dynamic AMOLED abierta y pantalla externa de 4.6 pulgadas cerrada

Dynamic AMOLED abierta y pantalla externa de 4.6 pulgadas cerrada Procesador Snapdragon 855 de ocho núcleos

Memoria RAM de 12 GB y almacenamiento interno de 512 GB

y almacenamiento interno de 512 GB Triple cámara de 10 MP y 8MP ultra gran angular y 12 MP telefoto

La batería es de 4380 mAh con soporte para carga rápida e inalámbrica

El iPhone Duo tiene:

Pantalla externa OLED Super Retina XDR de 5.4 pulgadas e interior plegable de 7.6 pulgadas con ProMotion a 120 Hz y brillo pico de 3 mil nits

con ProMotion a 120 Hz y brillo pico de 3 mil nits Chip Apple A20 Pro de 2 nm con CPU de 6 núcleos, GPU de 7 núcleos y Neural Engine dual de 16 núcleos

de 2 nm con CPU de 6 núcleos, GPU de 7 núcleos y Neural Engine dual de 16 núcleos Sistema dual Fusión de 48 MP en cámara trasera y 12 MP en pantalla exterior y cámara FaceTime

y 12 MP en pantalla exterior y cámara FaceTime La batería tiene una duración de hasta 31 horas de reproducción de video y carga rápida del 50% en 20 minutos

tiene una duración de hasta de reproducción de video y carga rápida del 50% en 20 minutos Touch ID integrado en el botón lateral y protección IP68 contra agua y polvo

Precio de teléfonos plegables en México

En cuanto a precios, el Samsung Galaxy Flip 8 tiene un precio de 30 mil 499 pesos. Mientras que el Fold se vende en 45 mil 999 pesos. El iPhone Duo costará desde 47 mil 999 pesos y la preventa estará disponible desde el 16 de octubre y estará disponible a partir del 23 de octubre.

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