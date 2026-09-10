Metal Slug volverá a las consolas modernas con Ultimate Collection, la más grande de su historia

La legendaria franquicia de videojuegos de acción Metal Slug se prepara para celebrar a lo grande sus tres décadas de disparos, explosiones y nostalgia. SNK anunció de manera oficial el lanzamiento de Metal Slug Ultimate Collection, una edición conmemorativa que reunirá 30 años de historia de la saga arcade y que estará disponible mundialmente en 2027.

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🎊 Celebrate the METAL SLUG ULTIMATE COLLECTION Announcement! 🎊

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1 lucky winner will receive a PlayStation®5 Pro!🎮



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¿Qué incluirá la colección definitiva de Metal Slug?

Esta entrega histórica promete ser el recopilatorio más completo de la franquicia hasta le fecha; ente sus características principales se detacan:

Títulos clásicos e icónicos: Incluirá desde el primer Metal Slug (1996) gasta entregas emblemáticas como Metal Slug 3 y Metal Slug X, conservado la escencia del arte pixel-art original.

Formatos y contenido adicional: Contará con galerías de arte conceptual inédito, archivo de bandas sonoras y un modo de visualización optimizado para pantallas modernas en alta definición.

Funciones en línea: Incorporará modos multijugador cooperativo en línea y tablas de clasificación globales.

📢A Message from the Development Team



Thank you for all the incredible support for METAL SLUG ULTIMATE COLLECTION!



And the MISSION REBOOT of METAL SLUG is far from over.



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¿Cuándo y en que plataformas se podrá juagar Metal Slug?

Aunque el estreno oficial está programado para el año 2027, coincidiendo con el marco del 30 aniversario de la propiedad intelectual, se espera que el título llegue a las principales consolas de la actualidad (PlayStation, Xbox y Nintendo), además de PC.

El anuncio ya desató una ola de entusiasmo entre la comunidad del mundo gamer retro, reviviendo el interés por una de las sagas “run and gun” más influyentes de la industria; ¿cuál es tu entrega favorita de la saga de Metal Slug y con quién solías jugas en las maquinitas?

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