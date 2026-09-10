Que no se asusten, tips para proteger de la pirotecnia a mascotas en fiestas patrias

Durante las fiestas patrias es muy común que haya pirotecnia; sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) exhorta a la población a evitar su uso ya que puede provocar incendios, quemaduras y alterar a las mascotas y fauna silvestre.

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Tips para proteger a mascotas de la pirotecnia

La pirotecnia genera miedo, estrés, ansiedad, desorientación y altera el comportamiento de los perros, gatos y fauna silvestre, incluso puede provocar intentos de fuga, accidentes y hasta alteraciones cardiacas. Así que si tienes mascotas y quieres protegerlas se recomienda lo siguiente:

Mantener a los perros y gatos dentro de la casa, especialmente en los momentos donde se registren las detonaciones

Prepara un espacio seguro y tranquilo con agua y alimento para tu mascota

Cierra puertas y ventanas para evitar que tu mascota escape por miedo al ruido

En casos extremos donde la pirotecnia genere mucho estrés se puede utilizar el método Tellington TTouch:

Pon una venda frente al pecho del perro

Cruza el vendaje por encima de su lomo

Después cruza el vendaje por debajo del tórax

Lleva nuevamente el vendaje hacia la parte superior del tórax

Realiza un nudo sobre el lomo, cerca de la cola

#BoletínSSC | #FiestasPatrias | #FestejaSinPirotecnia | Con motivo de las celebraciones de las Fiestas Patrias, la #SSC de la #CiudadDeMéxico exhorta a la ciudadanía a evitar el uso de pirotecnia, debido a que su manipulación puede provocar incendios, quemaduras y lesiones… pic.twitter.com/x9Tnw1WoOq — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 8, 2026

Riesgos por el uso de pirotecnia

La SSC reitera que todas las variedades de pirotecnia representan un riesgo debido a que contienen materiales que pueden provocar quemaduras, incendios, amputaciones y otras lesiones de gravedad.

Además el uso de explosivos se encuentra regulado por la legislación y su adquisición, posesión, almacenamiento o utilización puede generar consecuencias legales.

En caso de una emergencia se recomienda mantener la calma y solicitar apoyo a través del 911.

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