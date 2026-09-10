Que no se asusten, tips para proteger de la pirotecnia a mascotas en fiestas patrias

Durante las fiestas patrias es muy común que haya pirotecnia; sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) exhorta a la población a evitar su uso ya que puede provocar incendios, quemaduras y alterar a las mascotas y fauna silvestre.
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Tips para proteger a mascotas de la pirotecnia
La pirotecnia genera miedo, estrés, ansiedad, desorientación y altera el comportamiento de los perros, gatos y fauna silvestre, incluso puede provocar intentos de fuga, accidentes y hasta alteraciones cardiacas. Así que si tienes mascotas y quieres protegerlas se recomienda lo siguiente:
- Mantener a los perros y gatos dentro de la casa, especialmente en los momentos donde se registren las detonaciones
- Prepara un espacio seguro y tranquilo con agua y alimento para tu mascota
- Cierra puertas y ventanas para evitar que tu mascota escape por miedo al ruido
En casos extremos donde la pirotecnia genere mucho estrés se puede utilizar el método Tellington TTouch:
- Pon una venda frente al pecho del perro
- Cruza el vendaje por encima de su lomo
- Después cruza el vendaje por debajo del tórax
- Lleva nuevamente el vendaje hacia la parte superior del tórax
- Realiza un nudo sobre el lomo, cerca de la cola
Riesgos por el uso de pirotecnia
La SSC reitera que todas las variedades de pirotecnia representan un riesgo debido a que contienen materiales que pueden provocar quemaduras, incendios, amputaciones y otras lesiones de gravedad.
Además el uso de explosivos se encuentra regulado por la legislación y su adquisición, posesión, almacenamiento o utilización puede generar consecuencias legales.
En caso de una emergencia se recomienda mantener la calma y solicitar apoyo a través del 911.
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