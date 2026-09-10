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Que no se asusten, tips para proteger de la pirotecnia a mascotas en fiestas patrias

La pirotecnia no solo puede provocar incendios y quemaduras también altera el comportamiento de los perros, gatos y la fauna silvestre, por ello la SSC emitió algunas recomendaciones.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Durante las fiestas patrias es muy común que haya pirotecnia; sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) exhorta a la población a evitar su uso ya que puede provocar incendios, quemaduras y alterar a las mascotas y fauna silvestre.

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Tips para proteger a mascotas de la pirotecnia

La pirotecnia genera miedo, estrés, ansiedad, desorientación y altera el comportamiento de los perros, gatos y fauna silvestre, incluso puede provocar intentos de fuga, accidentes y hasta alteraciones cardiacas. Así que si tienes mascotas y quieres protegerlas se recomienda lo siguiente:

  • Mantener a los perros y gatos dentro de la casa, especialmente en los momentos donde se registren las detonaciones
  • Prepara un espacio seguro y tranquilo con agua y alimento para tu mascota
  • Cierra puertas y ventanas para evitar que tu mascota escape por miedo al ruido

En casos extremos donde la pirotecnia genere mucho estrés se puede utilizar el método Tellington TTouch:

  • Pon una venda frente al pecho del perro
  • Cruza el vendaje por encima de su lomo
  • Después cruza el vendaje por debajo del tórax
  • Lleva nuevamente el vendaje hacia la parte superior del tórax
  • Realiza un nudo sobre el lomo, cerca de la cola

Riesgos por el uso de pirotecnia

La SSC reitera que todas las variedades de pirotecnia representan un riesgo debido a que contienen materiales que pueden provocar quemaduras, incendios, amputaciones y otras lesiones de gravedad.

Además el uso de explosivos se encuentra regulado por la legislación y su adquisición, posesión, almacenamiento o utilización puede generar consecuencias legales.

En caso de una emergencia se recomienda mantener la calma y solicitar apoyo a través del 911.

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