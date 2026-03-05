Costco revela los errores que muchos mexicanos cometen y acortan la vida de su lavadora

La lavadora es uno de los aparatos más utilizados en los hogares de México, pero también uno de los que más sufre por malos hábitos de uso. De acuerdo con recomendaciones difundidas por Costco en su sección de hogar, ciertos descuidos frecuentes pueden provocar desgaste prematuro, malos olores e incluso fallas mecánicas.

Costco revela las dos fallas más comunes de las lavadoras

Uno de los errores más repetidos es llenar la lavadora más allá de la capacidad indicada por el fabricante. Forzar el tambor obliga al motor a trabajar con mayor esfuerzo, genera desbalances durante el centrifugado y acelera el desgaste de piezas internas.

Otro punto clave es el detergente. Usar más jabón del necesario no mejora el lavado. Por el contrario, el exceso puede dejar residuos que dañan mangueras y filtros. La recomendación es optar por productos adecuados para cada tipo de lavadora y respetar siempre la cantidad sugerida.

Falta de ventilación y limpieza interna

Después de cada ciclo, cerrar la puerta de inmediato favorece la acumulación de humedad en el interior. Esto puede derivar en malos olores y formación de moho.

Dejar la puerta abierta unos minutos tras cada lavado para permitir que el tambor se ventile.

Limpiar el tambor y los filtros de manera regular, al menos una vez al mes.

Estas acciones ayudan a prevenir acumulación de sarro y residuos que afectan el rendimiento.

No revisar mangueras ni conexiones

Las mangueras y conexiones suelen pasar desapercibidas hasta que ocurre una fuga. Revisarlas periódicamente permite detectar desgaste, grietas o posibles filtraciones.

Si presentan señales de daño, lo más conveniente es reemplazarlas de inmediato para evitar averías mayores o incluso inundaciones en casa.

