Xiamoi 18 Flod vs iPhone Duo: El plegable que cuesta mucho menos y ya está a la venta

La batalla por conquistar el mercado de los celulares plegables acaba de subir de nivel; el Xiaomi ya puso a la venta el Xiaomi 18 Fold, su nuevo dispositivo plegable tipo libro, con un precio inicial de 10, 999 yuanes, equivalentes a unos 27 mil pesos mexicanos conforme al tipo de cambuio actual, pero esa conversión no representa el precio oficial en México.

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¿Cuánto cuesta el Xiaomi 18 Fold y cuál es su precio en México?

El Xiaomi 18 Fold se posiciona como una alternativa de máxima potencia tecnológica dentro del segmento premium de los celulares de alta gama. En el mercado internacional arranca en un estimado de 1,640 a 1,999 dólares, colocándolo en México con un precio de referencia aproximado que va desde los $33 mil 500 pesos para su versión base.

Por su parte, la propuesta de Apple, el iPhone Duo, llega al territorio mexicano con un costo inicial desde los $47 mil 999 pesos mexicanos en su variante de 256 GB, con un precio que aumenta conforme sus configuraciones de mayor almacenamiento.

Lo anterior deja al dispositivo de Xiaomi con una ventaja competitiva en costo para quienes buscan innovación plegable sin alcanzar los rngos del precio del dispositivo inteligente de Apple.





¿Qué ofrece el Xiaomi 18 Fold para competir contra el iPhone Duo?





La apuesta de Xiaomi busca destacar no solo por su preciom, sino en especificaciones técnicas de vanguardia:

Procesador: Chip de 3 nm Xiaomi XRING 03, optimizado para tareas complejas e Inteligencia Artificial

Cámaras: Sistema de triple cámara firmada por Leica con sensor principal de 200 MP

Batería y carga: Autonomía de 6 mil mAh con carga rápida de 67w

Pantalla y resistencia: Pantalla principal LTPO AMOLED de 120 Hz protegida por cristal ultradelgado de doble caja.

El contraste resulta llamativo. Apple ya confirmó que su preventa comenzará el 16 de octubre de 2026 y estará disponible desde el 23 de octubre. La pregunta es inevitable: ¿el precio y las especificaciones del Xiaomi 18 Fold serán suficientes para poner en jaque al primer iPhone plegable?

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