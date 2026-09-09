Si escuchaste Wannabe hasta el cansancio, prepárate porque las Spice Girls acaban de despertar una nostalgia que creíamos bien guardadita.

El grupo británico publicó algo que bastó para poner a sus fans a hacer teorías y preguntarse si, después de tantos años, podría estar cocinándose un reencuentro.

Pero hay algo detrás de todo esto que tiene a los fans mirando cada pista con lupa. ¿Será que las Spice Girls finalmente tienen una sorpresa bajo la manga?

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El misterioso video de las Spice Girls que desató las teorías

El video dura apenas unos segundos, pero para cualquier fan de las Spice Girls es prácticamente un viaje en el tiempo.

En las imágenes aparece el St. Pancras Renaissance Hotel de Londres, el mismo escenario donde las integrantes grabaron parte del videoclip de Wannabe en 1996.

Y sí, también suena justamente esa canción que probablemente ya tienes pegada en la cabeza, aunque hayan pasado 30 años.

Pero la cosa se pone todavía más interesante cuando aparece un ejemplar de The Stage, publicación relacionada con el anuncio que en 1994 buscaba integrantes para formar una nueva girlband; aquel anuncio fue parte de la historia que terminó dando vida a las Spice Girls.

Demasiadas coincidencias para un simple video, ¿no?

¿Qué van a anunciar las Spice Girls?

El misterio tiene fecha: 10 de septiembre de 2026, ese día las Spice Girls revelarán qué hay detrás del anuncio que publicaron y que ya tiene a sus fans haciendo teorías.

La hora también está marcada y será a las 14:00 horas, tiempo del Reino Unido, además, el video hace referencia a formatos como vinilos y CD, por lo que muchos creen que podría tratarse de música nueva, una edición especial o algún proyecto relacionado con su aniversario.

Y claro, la teoría que más emociona a los fans es la posibilidad de volver a ver juntas a Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell y Victoria Beckham, pero hay que mantener los pies en la tierra: las Spice Girls todavía no han confirmado una gira ni un regreso a los escenarios.

¿Cuándo fue la última vez que estuvieron juntas las cinco?

Para encontrar la última presentación de las cinco integrantes originales hay que regresar hasta 2012, cuando participaron en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres.

Después, en 2019, cuatro integrantes realizaron una gira por Reino Unido e Irlanda, pero Victoria Beckham decidió no participar.

Por eso este nuevo misterio tiene a los fans tan emocionados. No es lo mismo ver a algunas de las integrantes reunidas de vez en cuando que imaginar nuevamente a las cinco en el mismo escenario.

Y sí, estamos hablando de las mismas mujeres que alguna vez nos hicieron debatir seriamente si éramos más Sporty, Scary, Baby, Ginger o Posh Spice.

30 años después, las Spice Girls siguen jugando con la nostalgia

Este año se cumplen tres décadas del lanzamiento de Spice, el álbum que convirtió al grupo británico en un fenómeno mundial y que dejó canciones que todavía aparecen en fiestas, playlists y videos de nostalgia.

Así que el momento elegido para soltar estas pistas no podría ser más estratégico.

Por ahora toca esperar y aunque las Spice Girls no han dicho “regresamos”, definitivamente saben cómo hacer que todo el mundo vuelva a hablar de ellas.

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