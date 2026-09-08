VIDEO | Trabajador se lanza al tráfico y salva a una niña de ser atropellada en Puebla

Un trabajador de una famosa zapatería en Puebla se convirtió en un héroe de tendencia viral, luego de que arriesgó su vida para salvar a una pequeña niña que estuvo a punto de morir atropellada en una avenida.

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales y causó polémica, porque abrió la puerta a distintos puntos de vista, desde quienes celebraron la valentía del trabajador, hasta quienes criticaron a los padres de familia por descuidar a su hija. Te contamos los detalles de esta historia viral.

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Captan el momento justo en el que un hombre salva a una niña de ser atropellada

En esta era tecnológica, los celulares permiten tener siempre a la mano una cámara para documentar los mejores momentos. En este caso, un ciudadano logró captar el momento justo en el que una madre perseguía a su pequeña hija que corría en el estacionamiento de la tienda y se dirigía hacia una avenida con mucho tránsito vehicular.

Un hombre salva en el último instante a una niña del tráfico en México



Una cámara de seguridad captó el momento en que un empleado de supermercado corrió tras una niña que se dirigía hacia una avenida transitada en Puebla, México. El hombre logró alcanzarla justo antes de que… pic.twitter.com/kLN0TCCWtG — DW Español (@dw_espanol) September 8, 2026

Un trabajador que se encontraba acomodando unas cajas fue testigo de lo que sucedía y decidió actuar. Aventó las cajas, corrió hacia la pequeña y se lanzó al tráfico para alcanzarla y protegerla con su cuerpo. Además, el trabajador logró avisar a los automovilistas que lograron detenerse a tiempo.

¿Qué pasó con la niña en Puebla?

Una vez que tuvo a la niña entre sus brazos, el trabajador se levantó del suelo y la llevó hacia la banqueta, donde su madre y su padre la sujetaron y se la llevaron. La niña no había sufrido ninguna lesión aparentemente.

En el clip se puede ver que el trabajador regresa a su lugar de trabajo caminando con dificultad, lo que hizo pensar que se lesionó al arrojarse a la avenida.

Este video generó polémica en redes sociales, pues hubo quienes consideraron que los padres de la niña fueron muy irresponsables y, además, malagradecidos, pues no se aseguraron de que el trabajador estuviera bien.

Sin embargo, el trabajador de Puebla se convirtió en tendencia en redes, donde fue reconocido como un verdadero héroe sin capa. ¿Harías lo mismo en su lugar?

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