Walmart liquida All-in-One HP con teclado, cámara y 5,000 pesos de ahorro

Las familias mexicanas que necesitan una computadora de escritorio compartida para distintos usos, frecuentemente prefieren los formatos All-in-One por su diseño compacto y ausencia de cables adicionales entre CPU y monitor. Walmart tiene disponible una alternativa importante para audiencia con este requerimiento: la computadora HP 22-dg0007la con procesador Intel Celeron de 4 núcleos, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD en color blanco.

El precio actual de este equipo se ubica en $8,999 pesos frente a los $13,999 pesos que marca su precio de catálogo original, con una diferencia de $5,000 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Características destacadas del HP All-in-One 22-dg0007la en Walmart

La característica más destacada de este equipo es su formato All-in-One integrado que combina pantalla de 21.5 pulgadas FHD, CPU, parlantes, cámara HD frontal con obturador de privacidad y micrófono en una sola unidad compacta, eliminando la maraña de cables característica de las computadoras de escritorio tradicionales. El paquete incluye adicionalmente teclado inalámbrico y mouse inalámbrico, permitiendo la instalación completa sin necesidad de comprar accesorios por separado.

All in One HP en Walmart (Walmart)

Entre sus características destacan:

Marca HP modelo 22-dg0007la

modelo Formato All-in-One todo integrado

todo integrado Pantalla 21.5 pulgadas FHD (1920 x 1080)

(1920 x 1080) Procesador Intel Celeron de 4 núcleos

de 4 núcleos Memoria RAM 8 GB DDR4

Almacenamiento 512 GB SSD M.2 NVMe

M.2 NVMe Sistema operativo Windows 11 Home preinstalado

preinstalado Color blanco

Teclado inalámbrico incluido

incluido Mouse inalámbrico incluido

incluido Cámara HD frontal con obturador de privacidad

con obturador de privacidad Conectividad Wi-Fi + Bluetooth + USB + HDMI

Diseño compacto para escritorio

Garantía oficial HP México

La computadora cuenta con garantía oficial HP México de 12 meses cubriendo defectos de fabricación en el procesador, memoria RAM, almacenamiento SSD, pantalla integrada, teclado inalámbrico, mouse inalámbrico, cámara HD y accesorios originales incluidos en el empaque como cargador y cable de alimentación. HP ofrece adicionalmente la opción de contratar HP Care Pack como garantía extendida en modelos seleccionados durante o después de la compra inicial para ampliar la cobertura estándar según la política vigente del fabricante.

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