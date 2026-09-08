Julio César Rojas León, ingeniero agrónomo experto en insectos: “El amarillo ayuda a atrapar moscas y pulgones; el azul atrae trips y moscas del mantillo”

Encontrar moscas, pulgas u otros pequeños insectos alrededor de las plantas no significa que la primera opción tenga que ser aplicar un plaguicida. Una alternativa son las trampas cromáticas, que aprovechan los colores que atraen a determinadas plagas para capturarlas o detectar su presencia.

Sin embargo, no todos los insectos responden al mismo color. El ingeniero agrónomo e investigador de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Julio César Rojas León, explicó junto con Samuel Cruz-Esteban que el amarillo atrae a moscas, pulgones y trips, mientras que el azul resulta atractivo para trips y moscas del mantillo.

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¿Qué color de trampa atrae a cada insecto?

De acuerdo con lo divulgado por los expertos, los insectos no dependen solo del olfato para encontrar alimento, pareja o una planta donde establecerse. También utilizan la visión y pueden distinguir colores, brillo y saturación.

Por eso, las trampas cromáticas aprovechan esas respuestas visuales. De acuerdo con los investigadores, algunos de los colores utilizados son:

Amarillo: moscas o dípteros, pulgones y trips

moscas o dípteros, pulgones y trips Azul: trips y moscas del mantillo

trips y moscas del mantillo Negro: minador del tomate

minador del tomate Rojo: mosquito verde de la vid y mosca del vinagre de alas manchadas

Además, estudios citados por los especialistas señalan que el amarillo puede aumentar la efectividad de algunos sistemas para capturar moscas de la fruta y machos del gusano cogollero.

¿Por qué los colores ayudan a atrapar plagas?

Según los investigadores la respuesta está en el comportamiento de cada especie. Los insectos cuentan con fotorreceptores que les permiten percibir distintas longitudes de onda y reaccionar a los estímulos visuales de su entorno.

También influye la cantidad de luz que refleja una superficie. Así, colores como el blanco, azul, amarillo y rojo pueden provocar respuestas distintas según la especie, la iluminación, el hábitat e incluso la hora del día.

Por esta razón, una misma trampa no necesariamente tendrá el mismo resultado en todas las plantas o lugares.

Una trampa para cada insecto Cada insecto reaccionará diferente a las trampas, por lo que es necesario considerar otros factores como tamaño, periodicidad, entre otros. (Getty Images)

¿Basta con poner una trampa amarilla o azul?

Aunque el color es importante, Rojas León y Cruz-Esteban advierten que también influyen:

Tamaño

Forma de la trampa

Tipo de vuelo del insecto

Actividad diurna o nocturna

Condiciones del lugar

En algunos casos también se utilizan feromonas o atrayentes químicos. Estos deben estar correctamente identificados y formulados, ya que un compuesto inadecuado puede hacer que incluso una buena trampa pierda efectividad.

Además, el diseño debe evitar, en la medida de lo posible, la captura de organismos que no son el objetivo, como polinizadores o insectos parasitoides benéficos.

¿Las trampas de colores pueden sustituir a los plaguicidas?

Estas trampas forman parte del llamado control etológico, que aprovecha el comportamiento natural de los insectos para atraerlos y capturarlos.

Este método puede ayudar a controlar algunas plagas y reducir el uso indiscriminado de plaguicidas. Sin embargo, los investigadores señalan que primero debe conocerse la biología y el comportamiento de la especie que se quiere combatir.

Las trampas adhesivas pueden colocarse cerca de las plantas y a la altura de las hojas. Para las mosquitas que aparecen alrededor de las macetas, pueden ubicarse más cerca del sustrato. Además, se consiguen en viveros y tiendas de jardinería como trampas cromáticas adhesivas.

Por eso, antes de colocar una, conviene identificar qué insecto está afectando la planta y elegir el color adecuado para esa plaga. Así tendrá más posibilidades de funcionar y se reduce el riesgo de capturar insectos que no son el objetivo.

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