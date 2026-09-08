Trabajo en EUA para hombres y mujeres mexicanos; pagan más de 300 pesos la hora

Trabajar en Estados Unidos es uno de los objetivos de muchas personas debido a que se ofrecen salarios más altos y con ello mayores oportunidades de progreso económico en comparación con sus países de origen.

El Departamento del Trabajo del país norteamericano publicó cuatro vacantes en el sector agrícola. La ubicación del empleo es en una granja ganadera ubicada en Lake Park, Minnesota.

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¿Cómo trabajar en Estados Unidos siendo mexicano?

El trabajo es temporal, el contrato se extenderá del 15 de diciembre de 2026 al 15 de mayo de 2027, de acuerdo con la oferta publicada por la empresa BGR Dairy LLP.

BGR requiere personal para la temporada de partos del ganado, considerada una de las etapas que requiere mayor cantidad de mano de obra dentro de la industria.

Las tareas a realizar son las siguientes:

Examinar a los animales para detectar enfermedades, lesiones o dolencias

Verificar características físicas, como la tasa de aumento de peso

Alimentar y dar de beber al ganado y controlar los suministros de alimento y agua

Arrear el ganado a los pastos para pastar o a básculas, camionetas u otros recintos

Realizar tareas relacionadas con la reproducción del ganado, como la cría de animales dentro de los plazos apropiados

Realizar inseminaciones artificiales y ayudar con los partos de los animales

Proporcionar tratamiento médico, como administrar medicamentos y vacunas, o coordinar con veterinarios para que proporcionen un tratamiento más extenso

Trasladar animales entre áreas de pastoreo para asegurar que tengan suficiente acceso a la comida

Cabe destacar que la vacante está dirigida a personas con al menos un mes de experiencia agrícola, que cuenten con licencia de conducir vigente y estén dispuestas a trabajar en condiciones climáticas extremas propias del invierno en Minnesota.

¿Cuánto pagan por trabajar en Estados Unidos?

El salario es una de las partes más atractivas de este empleo,ya que se pagan hasta $19.33 dólares por hora, aproximadamente 321 pesos mexicanos.

Además, la empresa señala que podría otorgar aumentos salariales o bonos de desempeño al finalizar el contrato, dependiendo de la experiencia, antigüedad y rendimiento del empleado.

¿Cómo aplicar al trabajo temporal en Estados Unidos?

Para más información sobre el proceso de contratación

Número de teléfono: +12188499332

Dirección de correo electrónico para postularse: bgrdairy@bgrdairy.com

Dirección web para presentar la solicitud: https://seasonaljobs.dol.gov/

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