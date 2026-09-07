Cómo remover la cal de la llave del agua y mamparas: el truco casero de 10 minutos con ácido cítrico y limón que es viral

Un video en redes sociales se hizo viral al mostrar un truco casero para remover la cal acumulada en los grifos y las mamparas del baño sin necesidad de productos de limpieza costosos. En la publicación, Andrea, del perfil @limpia_terapia, explicó cómo elaborar un limpiador con ácido cítrico y limón que ayuda a quitar la cal y perfumar el baño de forma sencilla.

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¿Cómo se prepara el limpiador casero con ácido cítrico para quitar la cal?

Según explica en el video, el truco casero para quitar la cal de grifos y mamparas consiste en colocar en un pulverizador con 250 ml de agua tibia y unos 20 gramos de ácido cítrico, el equivalente a una cucharada sopera bien colmada. Como toque final, la creadora del contenido sugiere agregar unas gotas de limón a la mezcla, simplemente para que el resultado tenga mejor aroma.

Una vez lista la preparación, se debe pulverizar bien la superficie del grifo, luego envolverlo con un paño mojado en agua tibia y, finalmente, dejarlo actuar unos diez minutos.

En el caso de la mampara, el procedimiento es similar: una vez pulverizada la superficie, se debe frotar con movimientos circulares con un estropajo que no raye.

¿Qué hacer si la cal es más difícil de quitar?

En casos en que la cal sea más antigua o esté muy incrustada, Andrea recomienda un método alternativo: colocar papel de cocina sobre la superficie, pulverizar con el limpiador elaborado con el ácido cítrico, limón y agua hasta que quede bien mojado y dejarlo actuar por lo menos 15 minutos.

Según explica, de esta forma la cal se disuelve sola, sin necesidad de frotar de forma intensa.

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