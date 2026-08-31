¿El limón quita las manchas? Un proyecto de feria científica puso a prueba el truco y descubrió que el cítrico no hizo diferencia

Una mancha en la ropa es un desafío de limpieza con muchos trucos que prometen solucionarlo, como el limón. Pero... ¿realmente funcionan? Un proyecto presentado en febrero de 2026 en la feria científica SARSEF, de Arizona, puso a prueba si el jugo de limón combinado con rayos UV podía eliminar manchas difíciles sin recurrir a químicos. El resultado fue el contrario al esperado.

Según la propia autora, la hipótesis quedó refutada: el limón no marcó una diferencia apreciable, y los cuadrados de tela expuestos solo a luz UV mostraron resultados equivalentes a los tratados con jugo de limón.

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¿En qué consistió el experimento para probar la efectividad del limón como quitamanchas?

El trabajo partía de una premisa razonable: las manchas oxidables —las que se oscurecen con el tiempo por acción del oxígeno, como las de jugo, salsa de tomate o mostaza— suelen tratarse con cloro o blanqueadores de oxígeno, productos agresivos para la ropa y para las personas. La pregunta era si el ácido cítrico del limón, “supercargado” por radiación ultravioleta, podía funcionar como alternativa natural.

El método fue el siguiente: se aplicó una cucharadita de cada mancha —jugo de uva, salsa de tomate y mostaza— sobre cuadrados de tela blanca de 5x5. Seis de ellos se trataron con una cucharadita de jugo de limón y dos se dejaron sin tratar, como control. Todos se colocaron dentro de una caja de cartón con una lámpara UV: un grupo permaneció 4 horas y otro, 8. Después se roció todo con un spray que simula los aceites naturales de la piel y se lavó en lavadora.

Para evaluar, se usó una escala visual del 1 al 10, donde 1 significaba mancha completamente removida y 10, mancha intacta.

Las manchas oxidables suelen tratarse con cloro o blanqueadores de oxígeno, productos agresivos para la ropa, advirtió la autora. (Crédito: Envato Stockasso | @Stockasso)

¿Qué encontró este experimento sobre el limón y qué limitaciones tiene?

Los hallazgos que reporta el proyecto son al menos tres. Primero, “supercargar” el limón no tuvo un efecto notable frente a la exposición prolongada únicamente a rayos UV. Segundo, la mancha que mejor se removió fue la de jugo de uva. Tercero, tampoco hubo diferencia apreciable entre las 4 y las 8 horas de exposición.

En su conclusión, la autora escribe que su hipótesis “quedó demostrada como incorrecta” y atribuye el resultado a que la cantidad de ácido cítrico del jugo utilizado no fue suficiente. Su aprendizaje final: los métodos naturales como la luz UV pueden ayudar con algunas manchas, pero el limón no hizo la diferencia esperada.

Cabe aclarar que se trató de un proyecto estudiantil de feria científica, no un estudio revisado por pares, y la propia autora enumera cinco posibles sesgos. Algunas manchas se contaminaron entre sí sobre el mismo cuadrado; se usó una lámpara UV en lugar de luz solar directa; parte de las muestras no se secaron el mismo tiempo por una interrupción imprevista; se desconocía la concentración exacta de ácido del jugo empleado; y la evaluación fue visual y subjetiva, sin espectrómetro. Entre las mejoras que plantea para una próxima versión están probar ácido cítrico puro, enjuagar las manchas poco después de aplicarlas, usar más muestras y comparar luz solar real contra lámpara UV.

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